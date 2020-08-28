2020全國小水力發電設計比賽 高苑科大電機系隊伍榮獲冠軍及季軍

高苑科大電機系同學組隊參加「2020第四屆全國高中職、大專小水力發電設計比賽」，兩項作品「具傾斜式葉片之水力發電機」與「交錯式驅動水力機」於決賽中脫穎而出，勇奪大專校院組冠軍、季軍，並期許為低碳農村與水資源利用貢獻一份心力。

由台灣環境保護聯盟、臺灣電力公司、臺灣大學水工試驗所、台灣再生能源推動聯盟、花蓮環境保護聯盟等單位共同主辦的「2020第四屆全國高中職、大專小水力發電設計比賽」，且連續四年在花蓮吉安鄉南華村舉辦決賽。

本屆比賽參與隊伍來自全國高中職與大專校院，參賽隊伍必須發揮創意，應用各種廢棄料與回收物製作水力發電機，藉由農村灌溉渠道中的水流來發電。

主辦單位表示，今年共有76隊報名參加，經書面審查後22隊進入初賽，分別於南北兩地進行。北臺灣於臺大水工實驗所、南臺灣則於高雄美濃龍山國小附近水圳進行初賽選拔，賽後選出大專4隊、高中職6隊，8月16日於花蓮吉安鄉南華村福慧農場水圳進行決賽。

榮獲第三名成員高苑科大綠能系主任詹東昇 (由左至右)、電機系陳俊銘、王浦丞、胡博凱。圖／高苑科大提供

高苑科技大學電機工程系四年級陳茂勝、江嘉誠、楊昌益、楊忠穎同學以及三年級胡博凱、王浦丞、陳俊銘、邱佑宸同學分別組團隊參與競賽，並以作品「具傾斜式葉片之水力發電機」與「交錯式驅動水力機」參賽，打敗來自多所公私立科技大學的參賽隊伍，一舉拿下本次競賽第一名與第三名，成績優異。

該校電機系主任劉又齊表示，電機系歷年來持續在光機電整合與能源監控兩大方向投入龐大經費的提升實驗設備水平，課程以實作實習為主，理論教學為輔，鼓勵學生即知即行，了解電機相關學理後更要能實際動手實作，本次的競賽對於參賽同學是一次很好的考驗，如何將所學的理論應用在再生能源發電上。

團隊中電機系王俊超教授在水輪機的設計上提供學生相當大的協助與建議。王教授表示因沒有實際的水道可以測試，只能憑空想像與模擬，此次能從76組參賽隊伍中脫穎而出，同學們既緊張又期待。初賽時評分比重，發電效率占60%、設計創意占40%，團隊在沒有充足經費的狀況下，無法採購零件新品參賽，同學們利用工業用的廢棄水管裁切後做為水輪機的葉片、實驗室裡生鏽的角鐵條、棄置的鋁擠條、跟二手商殺價買的舊馬達、木板等，拼湊成參賽的成品。決賽時兩部水輪機由團隊從高雄開車運往花蓮，路途遙遠大家卻也是滿心雀躍，準備放手一搏。由於機組是廢棄物組成，外型不討喜，但結構簡單堅固，只好以實際發電功能取勝，水圳現場水力豐沛時水力機能以所發出的電力直接對手機充電，終於獲得評審裁判們的認同與青睞，榮獲佳績。

負責帶隊的綠能系詹東昇主任表示，電機與綠能兩系從2019年參賽便組成團隊，去年競賽中拿下大專組第一名後，便開始招募團隊新血，此次由一開始書面審查到分區初賽，最後進入決賽，在競賽規定的限制下團隊成員們都花了相當大的心力構思發電機的整體設計與改良，學生能擠進前三名，個人也與有榮焉。該競賽除了能讓參賽同學將平日所學電機理論實現在發電設備上之外，更能使同學了解如何能將大自然的能量轉換為平日用電之所需，這些技術與作品將來將可以運用在農村水圳中，為低碳農村與水資源利用貢獻一份心力。