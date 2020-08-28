三聯南頻電信主席徐少東生日宴　 重量級產官學菁英送暖

三聯南頻電信主席徐少東生日宴，日前於高雄國賓飯樓外樓宴會廳溫馨落幕，計有180位來自北中南產官學界重量級菁英熱情出席盛宴，以行動為徐少東送暖加油打氣，現場氣氛溫馨感人。

該徐少東生日宴，係由東森多媒體董事長楊琪玉與寶得利國際董事長張雅俐共同作東。晚宴中，東森多媒體及寶得利國際5301)分別與三聯南頻電信簽訂合作備忘錄，做為獻給徐少東的生日禮物，隨後全場一起高唱生日快樂歌，祝福徐少東生日，而最感人的畫面，莫過於，徐少東的母親特別準備了一條金項鍊並上台為他配戴上，讓這位鐵錚錚的漢子，頓持紅了眼眶，也令在場賓客為之動容。

徐少東(中)見證東森多媒體董事長楊琪玉(左)與三聯南頻電信董事長徐敏慈(右)簽訂合作備忘錄。圖／黃全興

甫出任改組後的東森多媒體董事長楊琪玉表示，徐少東是一位令人尊敬的企業領航者，也感佩他的宏觀視野，在東森多媒體成立近10年的時刻，更希望攜手三聯南頻電信，未來就品牌、資源等多個面向進行合作，以因應5G的挑戰。

寶得利國際董事長張雅俐(左)與三聯南頻電信徐敏慈(右)簽訂合作備忘錄。圖／黃全興

寶得利國際董事長張雅俐則說，徐少東是一位勇於承擔的真男人，寶得利現正面臨轉型的挑戰，期待109年第三季起，就商業模式等領域，與三聯南頻電信密切合作開展新的業務，共創雙贏局面。

原任三聯南頻電信執行長的徐少東，因故退居幕後，改任主席一職，董事長則由徐敏慈出任。

徐少東致詞說，他現在所處的景況「像極了愛情」，尤其他現處在逆境下，仍有相當多的友人不離不棄的相挺與鼓勵，內心相當感動，這份革命情感莫敢忘記，必定銘記在心。

經營企業向來是「越挫越勇，廣結善緣，永不妥協」的徐少東，雖然退居幕後，仍持續以豐沛人脈扮演穿針引線的角色，為地方產業與經濟發展貢獻心力。本次三聯南頻電信與東森多媒體及寶得利合作備忘錄的簽訂，徐少東居關鍵角色。據悉，在徐少東的促成下，近期陸續將有數家企業與三聯南頻電信進行策略聯盟。