IPG超快光纖雷射SEMICON Taiwan展現微加工應用

IPG Photonics近年致力發展超快光纖雷射，看中超短脈衝雷射將會更廣泛的應用在醫療、科研與材料加工應用上，尤其是需要精度與準度的微細加工在半導體製程，高解析度顯示器與各式的薄膜材料。「超快」通常指的是能量吸收的非熱條件，「非熱吸收」的目的在於減少材料加工時因熱產生的損傷，實現更細小化，更精準控制的微細加工。

在評估使用超快雷射時，一般有兩種條件來把能量從熱吸收轉向非熱吸收：

一、極高的瞬間峰值功率到百萬瓦等級，形成多光子同步吸收，等同於一個可見光 或是紫外線光子吸收所產生的能量，通常相較於紅外線雷射光，較短波長的紫外線雷射即使是在奈秒等級的短脈衝下，可以有更少的吸收熱量，讓加工材料產生冷消融，而非融化或者是汽化。因此皮秒與飛秒雷射能夠在紅外或是綠光波段產生類似紫外線雷射加工結果。

二、脈衝週期變得比材料震動弛豫時間短，當能量沉積的速度快於能力從材料作用點消失，多光子冷吸收變得更有效率，同時減少散熱。這與一般的奈秒雷射正好相反，在這種狀態下，上升的脈衝能量將代表著更高的產能，材料的清除能力更高，而非使材料產生更多熱能。

在現今的半導體技術持續更加微細，產品也更小型化，加工設備也需要在不斷縮小機器體積的同時並能確保加工的高重複性、準確性、高精度、提升產能以及處理不同材料的能力。這些正好就是IPG的超快雷射優勢，在設計複雜性、操作簡易性、穩固性、可靠性與體積各方面都相較傳統的超快雷射取得了長足進步，更解決了用戶使用高成本的難題，跟其他雷射形式的演進相同，光纖超快雷射的推出大幅的降低使用成本，可預期的帶來了更迅速發展的微加工應用。

IPG非常重視台灣市場，強化售後服務並與先鋒科技公司發展深層代理合作，整合雙方的優勢能力，將更完整的銷售與應用服務在地化，共同將IPG新應用技術做更廣泛分享，提升台灣產業升級。

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