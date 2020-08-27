TIMTOS展前線上系列活動開跑 美國及土耳其市場現況搶先看

全球商業模式受到新冠肺炎影響，正快速從實體轉為線上活動，而兩年舉辦一次的「台北國際工具機展（TIMTOS）」也將於今（2020）年8月底開始推出一系列線上活動為展覽暖身，活動亮點包含沙龍座談（TIMTOS Salon）與新品搶先報（TIMTOS Glimpse）。

外貿協會表示，全球製造業在疫情爆發後受到巨大衝擊，而工具機產業亦面臨嚴峻考驗，TIMTOS Salon邀請美國、土耳其、俄羅斯、印度與泰國工具機公會代表參與沙龍座談，分享當地市場疫情下第一手資訊並預測未來走向。

8月27日首播登場的是全球工具機權威媒體Gardner Business Media首席數據官Steve Kline，以全球工具機供應鏈重組與未來觀察（Global Machine Tool Supply Chain Restructuring and Future Watch）為講題，剖析全球工具機需求變化、美國工具機產業現況及預測未來工具機產業主要應用面向。

緊接著8月31日播出TIMTOS Salon第二集，邀請土耳其機械公會（TiAD）理事長Fatih VARLIK分享土耳其現況，今年上半年我國工具機出口土耳其逆勢成長115%，惟自5月20日起土耳其對我國工具機加徵7%-10%進口關稅，國內廠商對此議題紛表關切，因此特邀請Fatih理事長於節目中分享因應之道。

TIMTOS Glimpse新品搶先報也將於8月底開跑，8月28日首先推出全球知名滾珠螺桿製造商上銀的採訪影片。後續9月至11月，TIMTOS Salon及TIMTOS Glimpse每月共將推出三集影片於周四下午3點播出，精彩內容請鎖定TIMTOS官網影音專區(www.timtos.com.tw )。

2021年「台北國際工具機展」將於明（2021）年3月15日至20日於南港1、2雙館及臺北世貿一館登場，實體展示攤位數預計將達近7,000攤，將是疫情爆發後全球首發大型工具機展。此外，外貿協會也將順應市場趨勢，規劃TIMTOS線上展覽館，協助廠商突破社交距離限制與全球買主接軌，預期TIMTOS O2O線上線下展覽將成為後新冠時代業者呈現創新技術及轉型成果平台，相關展覽訊息請鎖定TIMTOS官網（www.timtos.com.tw ）。