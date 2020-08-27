智慧機械助傳統產業優化轉型 接軌國際

經濟部工業局為促進國內傳統產業升級轉型與接合國際趨勢，及因應今（2020）年全球肺炎疫情影響產業發展，推動「智慧機械產業接軌國際推動計畫」，藉由系統整合業者協助國內製造產業導入接軌「國際通訊介面標準」之「智慧製造解決方案」，提升產業國際競爭力，站穩產業供應鏈市場。

本計畫主要藉由系統整合業者（SI），透過自行研發智慧製造管理軟體，協助國內傳統產業廠商，整合產線機台設備聯網並導入國際通訊介面標準，將傳統產線老師傅的加工經驗與生產參數數位化，建置智慧化產線，實現智慧彈性生產排程與加工並具接軌國際能量。

8月26日在臺南南紡世貿展覽中心及高品精密股份有限公司盛大舉辦「智慧機械成果展示與國際交流活動」，由專營智慧製造軟體開發的系統整合業者-上博科技，與國內傳統金屬扣件廠-高品精密協力合作，活動除了至高品精密公司參觀智慧製造產線，也邀請上博科技公司謝尚亨總經理、台灣發那科公司山田雄策董事長、宜聖科技公司王瓊花董事長、台灣歐姆龍公司鮑勵生副部長等業界先進於南紡世貿展覽中心發表專題演講，分享企業導入智慧製造的心路歷程與成功經驗。

本次活動展現智慧機械產線所帶來的彈性製造系統優勢，透過模具智慧製造管理軟體，實現智慧排程、加工程式管理等功能，使模具交期縮短40%、機台稼動率提升至85%以上，有效降低產品在製程中的人為疏失和設備耗損率。在傳統模具加工產業，建立導入智慧機械之良好典範，活化了臺灣傳統產業，以更優異的競爭力，搶佔國際智慧製造產值領先地位。

工業局楊志清副局長表示，本次交流活動也是國內業者邁向智慧化升級與接軌國際市場的橋樑，由國內、外系統業者及相關廠商以專題演講分享智慧製造導入的成功應用經驗，並邀請與會來賓，實地參訪高品精密的智慧化產線，讓有心朝數位化、智慧化發展的廠商彼此交流，為臺灣產業邁向數位轉型之路，注入新的活水，促成智慧機械與智慧製造國際交流，帶動整體產業智慧升級。