印尼與臺灣視訊協力 促進女性企業家成長

APEC女性新創企業加速器工作坊，於8月26至27日盛大展開。基於疫情防護考量，本次會議採線上視訊舉行。儘管新型冠狀肺炎疫情持續影響亞太區域經濟運作，印尼合作暨中小企業部（Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, CSMEs），以及我國經濟部中小企業處，透過數位科技，成功跨越地域限制，圓滿舉行本次會議。本次會議見證APEC經濟體間的緊密結合，以及亞太地區中小企業及女性企業家積極協作，克服全球疫情困境。

與會者來自多元領域，包含亞太地區各經濟體代表、民間社團、產官學界、新創初創，以及業界重量人士。逾40位來自印尼、我國及其他APEC經濟體成員踴躍參與。與會者齊聚一堂，共同針對女性企業家培力及強化亞太區域中小企業合作等議題，分享產業洞見及寶貴經驗。

會議由經濟部中小企業處副處長胡貝蒂，及印尼合作暨中小企業部財務副部長Hanung Harimba Rachman揭開序幕。胡副處長表示，經濟發展過程中，看到女性企業家的角色越來越顯重要。因此，政府必須確保性別友善的經營環境，以促進產業良性發展。當前女性企業家潛能，尚未完全發揮。透過女性企業家培力，將可為亞太區域整體經濟，帶來包容性成長與繁榮發展。這正是本次會議的核心主軸、期待達成的目標。

即便近年女性市場進入及資本取得能力逐漸提升，然而，根據去（2019）年APEC研究報告指出，女性與男性相比，仍較難取得銀行信用認可。其次，市場進入條件，女性仍然面對許多法規及世俗規範的限制。

因此，為帶領女性企業及女性新創團隊，擴大市場參與，促進女性市場進入及資本取得條件，臺灣、馬來西亞、泰國、菲律賓於2019年提出「APEC女性新創企業加速器倡議」。本次會議即是APEC女性新創企業加速器倡議之首場活動，盼透過鼓勵亞太區域經濟體間企業經驗分享，或是加速器資源共享，促進女性新創企業再創事業高峰。後續工作坊將於今（2020）年10月在馬來西亞、11月在臺北陸續展開，並於今年11月18日壓軸舉行APEC女性新創企業加速器高峰論壇。透過前揭會議及論壇舉行，我國持續為女性賦權奮鬥，促進女性經濟參與，以創造亞太區域包容性成長的經商環境。