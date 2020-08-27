工業局人才培育計畫 超前部署AI新星

後疫情時代AI應用大爆發，企業求才若渴，為從根本培育AI人才，經濟部工業局「AI智慧應用新世代人才培育計畫」推動「高中職生AI扎根系列活動」，集聚官產學能量，擴大與六家國內外大型企業合作，如Amazon Web Services（AWS）、Google、Microsoft、華碩電腦、聯發科技、鴻海教育基金會等企業，並串連教育部新興科技促進學校，共同幫助台灣高中生提前培養AI知識。

全台2,941名學生歷經為期4個月的三階段篩選，挑選出140名表現傑出學生，於8月26日在華南銀行國際會議中心舉辦結訓典禮，表彰優秀學生並展示實作成果。

結訓典禮邀請行政院科技會報辦公室蔡志宏執秘、經濟部陳怡鈴主任秘書、工業局陳佩利主任秘書、教育部國教署林琬琪專門委員，以及本次合作企業代表共襄盛舉，透過學生作品顯現出台灣年輕一代在科技運用上新穎的創造力與熱情的學習精神，同時也為AI人才向下扎根交出亮眼成績單。

行政院科技會報辦公室蔡志宏執行秘書在結訓典禮致詞。圖╱陳宗慶

本次活動充分顯示台灣對於學習科技與資訊領域知識的渴望逐漸年輕化，經濟部陳怡鈴主秘認為，人工智慧產業已是國際發展趨勢，本系列活動凝聚國內知名國際大廠資源，藉由AI線上課程、AI一日營實作體驗等系列活動，除了學習AI理論與關鍵知識外，更培育學生系統性的學會提問、培養興趣、勇敢嘗試，扎根在地學子的AI素養，讓學生們在學習的過程中，不僅持續保有學習的好奇心，累積未來產業所需能力，更為台灣產業數位轉型培育AI未來新星。

人工智慧產業的發展，透過各界的協助更加順暢，讓同學藉由活動學習拓廣科技國際視野及奠定AI基礎知識，並讓高中職學生們在未來繼續鑽研AI技術。本系列活動邀請Google馬大康董事總經理、微軟趙明榮副總經、AWS策略方案部謝佳男負責人、華碩電腦物聯網事業部趙國維總經理、聯發科公共事務王秀芬總監、鴻海教育基金會汪用和執行長、資策會卓政宏執行長蒞臨結訓典禮現場給予學生勉勵，相信在各大企業群策群力與熱情參與之下，透過此系列扎根活動階段性培育機制，奠基未來AI新星。

經濟部陳怡鈴主任秘書在結訓典禮致詞。圖╱陳宗慶

本機制第一階段鏈結各知名國際大廠以及教育部國教署的AI線上課程資源，讓同學們在一日營實作體驗前，即具備基礎AI技術與關鍵知識；第二階段為AI一日實作營，邀請第一階段成績優秀學生，參與北中南東共20場次的實體AI實作營。

此次學生實作內容除了無人車、邊緣及圖像辨識運算、視覺機器、手寫辨識等主題教學外，同學還必須分組設計應用主題，展現創意思考、團隊合作與應用AI的能力，並利用所學實際操作建立AI影像辨識模組，成功訓練單板電腦（開發版）或AI樹莓派車，完成如「智慧紅綠燈」、「小黃瓜種植AI辨識」及「友善環境垃圾分類」等創意感十足的AI物件辨識生活應用；而第三階段，更是經過階段性篩選，評選出140位綜合表現傑出學生，參與結訓典禮並至國際大廠實地參訪，藉由不同於學校教育的體驗教學，提升高中職生的AI國際觀，以期在未來AI世代中嶄露頭角。