桃園市力推中秋佳節庇護商品 三倍券可用 邀請各界加碼採購

桃園市政府勞動局於今8月27日在桃園市政府綜合會議廳舉辦109年桃園庇護工場中秋節商品行銷記者會。桃園市鄭文燦市長、勞動局吳宏國局長及多位貴賓共同展示中秋禮品，各家庇護工場今年特別推出蛋黃酥、藍莓酥、土鳳梨酥、廣式月餅等熱銷商品。

桃園市鄭文燦市長(右二)、勞動局吳宏國局長(左一) 、黃家齊議員與蔡永芳議員共同展示中秋禮品，歡迎各界揪團搶購!圖/謝易晏

桃園市鄭文燦市長表示，中秋前夕特別舉辦庇護工場中秋禮品推廣記者會，有幾項意義，一是受新冠肺炎疫情影響，庇護工場營收明顯下滑，市政府在母親節、端午節都有特別加碼採購，中秋節也有加碼採購，幫助庇護工場渡過難關；二是政府推出三倍券振興方案，本市庇護工場亦紛紛推出三倍券消費優惠禮品；三是桃園市人口逐年都在增加，庇護工場型態多樣，有食品烘焙、零售、汽車美容、蔬菜植耕、洗衣、印刷等服務類，利用今天記者會，特別要感謝各家庇護工場經營者(負責人)及為身障朋友加油打氣。

鄭文燦市長表示，市府向來重視身心障礙者就業，逐年編列預算輔導設立庇護工場並協助產品推廣，勞動局已規劃未來在勞教大樓、社會住宅八德2號、八德1號及蘆竹2號等區位，現有10家庇護工場，可提供95名庇護性身心障礙者穩定的就業，109年底預定新增加3家庇護工場，總數達13家提供更多身障朋友庇護就業。

桃園市鄭文燦市長頒發獎項表彰各家庇護工場經營者、進用身障者績優單位及優良身障職訓班。圖/謝易晏

活動現場特邀身障街藝團體薩克斯風樂手「同學會-SAX」精采演出，並頒發感謝狀致桃園市圓夢愛心關懷協會，108年機構團體訂購桃園庇護工場產品競賽榮獲優等獎佳績，109年購買美好庇護工場50萬元蔬菜贈送弱勢團體。同時表揚108年進用身障者績優單位及優良身障職訓班。

桃園庇護工場今年除中秋節月餅禮盒促銷外，尚有新鮮蔬菜、精緻洗衣服務、洗車優惠專案及文創印刷滿額贈活動，希望市民踴躍消費，共同支持身心障礙者工作，同時歡迎市民前往「桃園市身心障礙者庇護商品easy購」(網址: http://easygo.tycg.gov.tw/)訂購。