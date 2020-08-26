「布局非洲新金磚系列I－台商與非洲留台學生共享經貿商機」研討會 8/26盛大舉行

由中華民國國際經濟合作協會主辦、外交部指導的「布局非洲新金磚系列 I－台商與非洲留台學生共享經貿商機」於今日(8/26)舉行，外交部國經司長蔡允中及國經協會副理事長孫杰夫於開幕致詞，外國代表包括：索馬利蘭駐台代表穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）、南非聯絡辦事處代表麥哲培（Robert Seraki Matsebe）和史瓦帝尼王國大使館經貿投資處處長葉衛綺均發表演講，及邀請政治大學國際關係中心教授嚴震生介紹非洲政經、投資環境及獎勵投資措施，並邀集多位擁有豐富非洲投資經驗的台灣企業代表出席，包括世界台商總會名譽總會長游萬豐、南緯實業副董事長姚萬貴、迦納台商會長周森林等人與會分享經驗，加上來自史瓦帝尼、南非、奈及利亞、衣索比亞、埃及、肯亞、烏干達及馬拉威等多國留學生，約200多人參與盛會。

外交部常務次長曹立傑稍後主持午宴促進交流。外交部國經司表示，今年原規劃派遣代表團前往非洲，但因疫情延緩，希望此活動做為投資交流的暖身預備，讓台灣企業、非洲使館、留學生，能藉由這個平台探索更多可能，進一步促成台灣與非洲區域達成更好的合作成就。

身兼台灣非洲經貿協會(TABA)理事長的國經協會副理事長孫杰夫表示，非洲於過去20年間的貿易活動成長快速，近年赴非洲投資的廠商逐年增加。為了解我國廠商與非洲國家經貿往來所需之處及有助進一步拓展雙邊貿易，而舉辦此次研討會，提供企業界交流平台。同時，為促成在我國培育之非洲籍學生為我國投資非洲企業所用，成為台灣與非洲經貿交流橋樑，特別邀請非洲各國在台學生與會，與出席台商就產學合作及產業發展進行交流，希望有助媒合我企業徵才及非洲留學生就業機會。

索馬利蘭駐台代表穆姆德指出，相對於國際新聞較多關注的索馬利亞情勢，索馬利蘭政經穩定和平發展已近30年。而位在非洲之角（Horn of Africa）的戰略地理位置及鄰近世界能源貿易運輸要道，使阿拉伯聯合大公國、阿聯酋和其他國家近年持續增加在索馬利蘭的基礎建設投資。全球經濟局勢轉移之時，索馬利蘭與台灣應有更好的合作機會，增進雙邊經貿合作與共同利益。

南非聯絡辦事處代表麥哲培說，受疫情影響，預估未來兩年南非經濟展望不是很好，但身為非洲第二大經濟體的南非，仍然有很多潛在機會待發掘，值得台商多加了解及運用。史瓦帝尼王國大使館經貿投資處處長葉衛綺指出，史瓦帝尼有2/3人口從事農牧業，包括牛肉在內的許多農產品大多銷往歐洲市場，由於強調天然有機飼養，其牛肉在歐洲的價格甚至高過在台灣的售價。台商可以到史瓦帝尼經營農牧產品加工外銷歐洲，或是投資觀光業，爭取大量歐美觀光客商機。

國立中興大學教授陳加忠表示，非洲各國有各自不同的獨特優勢和農漁物產資源，非常值得台灣企業以技術出口到當地投資經營的方式深耕。他舉例，經過中興大學團隊的發掘研究，史瓦帝尼是吳郭魚、藥用大麻及野雞(類似台灣土雞)的品種發源地，這代表的意義是，與世界其他地方相比，這三個生物物種在史瓦帝尼擁有最佳的抗病蟲害之能力。

身兼中興大學非洲產業研究中心主任且帶領該校史瓦帝尼水產養殖永續經濟發展團隊的陳加忠指出，以吳郭魚來說，包括台灣在內的其他地方飼育成長的吳郭魚容易生病而要用藥，如果把台灣吳郭魚拿來和史瓦帝尼吳郭魚配種，出來的下一代就有更好的抵抗力而兼具肉量，我們台灣掌握了這樣的技術和知識，有意投入商業化的台商就可以和史瓦帝尼政府及業者共同合作，協助史瓦帝尼擴大發展水產出口市場。

其次，南非是其南部非洲鄰國最大的生鮮蔬果生產地和集散市場，但最近三年因氣候變化，使南非農產產量大減，而週邊鄰國如史瓦帝尼和史瓦濟蘭由於地勢較高，受氣候變化影響小。面對此一情況，台灣可發揮農業技術專長，把這些國家的潛在農產資源進行加值升級，以藥用大麻為例，南非是全球第一個讓藥用大麻合法的國家，但突變的氣候讓大麻生長受阻，如此一來，將技術引入史瓦帝尼種植藥用大麻再銷往南非，又是一個潛在的大市場。而一般飼養35天即上市的肉雞，肉量雖多但肉質不比土雞，如果把肉雞和史瓦帝尼野雞配種，就可養育出抵抗力強且肉多又質佳的上等肉雞。