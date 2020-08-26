大葉大學造藝系師生走入王功 用海洋廢棄物當材料創作互動式地景藝術

大葉大學「彰南農村再生－文化扎根成就永續(優質)教育。食農教育拓展慢食觀光」計畫獲教育部大學社會責任實踐計畫獎助，造形藝術系主任廖秀玲、日本籍教師吉田敦帶領學生到芳苑鄉王功社區，用海洋廢棄物當材料，創作互動式地景藝術。

大葉大學造藝系主任廖秀玲(右一)歡迎大家去王功欣賞學生的創意。圖／大葉大學提供

造藝系大三生陳軒庭、大二生曾馨瑀、沈俞薇、張家菖、江菱共同創作的「Onda」，運用蚵田常見的竹材，結合海風，提供民眾全新的音樂體驗。曾馨瑀同學指出，實地走訪王功漁港，他們對當地印象最深的是海浪的聲音，隊名「Onda」就是義大利文海浪的意思，想運用海風讓裝置藝術發出聲音，人也可以跟裝置藝術互動，與大自然產生新的連結。團隊使用蚵田的竹子廢料來當主要的製作材料，一開始想類似排笛高低交錯，但考量現場海廢竹材的數量與堪用情況，改為打擊樂的形式，將竹子摟空處理、綁在一起，竹子挖空以後，經過敲擊或是風吹，會發生不同的聲音，民眾可以彎腰去聆聽竹子傳出海洋的聲音，也可使用保特瓶等廢棄物當鼓棒，敲打竹子各個音階，演奏出屬於自己與王功的音樂。

大葉大學造藝系學生為王功創作的海廢藝術，結合打擊樂的概念。圖／大葉大學提供

造藝系主任廖秀玲表示，王功是彰化知名的觀光漁港，但面臨人口老化、地方產業沒落、海灘廢棄物等問題，此次大學社會責任實踐計畫希望能從年輕藝術家的觀點出發，思考除了農產品外，如何開創新價值，幫助漁村再生。整個海廢再創地景藝術行動從3月份就開始，邀請彰化縣王功蚵藝文化協會到校，帶領學生認識海洋廢棄物與海廢創作，同時安排當地蚵農帶學生走進潮間帶實地觀察，緊接著舉辦海廢藝術創作公開徵件，六月份到王功進行五天四夜的密集創作。「Onda」這組學生選用了蚵田的自然元素海風和竹子，想提供不一樣的音樂體驗，他們嘗試用束帶、彈力帶等不同材料綁竹子，結果都無法完全固定，後來當地居民幫忙學生用蚵繩固定竹子，這件作品也因為蚵繩和居民的參與，跟在地有更深的連結。學生創作的公共藝術目前在王功海洋故事館長期展出，歡迎大家前往欣賞，也希望透過作品，讓大家進一步思考環保議題。