台灣首次最大型拼布藝術展 【2020草坡曬被藝術節】

8/31滬尾藝文休閒園區 藝起曬起來！

去年才開幕的淡水滬尾藝文休閒園區內，在將捷金鬱金香酒店與淡水河、觀音山之間的3000坪大草原，一直都是旅客及淡水區民賞夕陽的最佳去處，而這一大片草原，其實也是禮萊廣場的屋頂，以綠色大草原為屋頂，讓在裡面看電影、購物、用餐的客人置身於森林中。這一次，滬尾藝文休閒園區與50多位拼布藝術家攜手打造獨一無二的「草坡曬被藝術節」，一起＂搞東搞西＂；將草皮化身為五彩藝術地毯，與淡水河、觀音山共同組成台灣最大型拼布藝術，不只美麗壯觀，更可在酒店望高樓BBQ，悠閒欣賞由大自然與藝術組成的難得畫面，更是拍照者不容錯過的機會！

拼布藝術主要源自於歐美，「拼布」顧名思義是將幾片碎布拼成一片大布，在過去，拼布是為了製作一件衣服或是被子。而如今，拼布的技巧運用也由實用性逐漸走向裝飾性，甚至是藝術創作的領域。在歐美及日本的拼布創作者，常常透過走出戶外的聚會展示、分享彼此作品，進而成為以大地為畫布的「曬被藝術節」。

滬尾藝文休閒園區邀請旅日多年的淡水在地拼布藝術家-洪碧穗老師，集結北台灣五十餘位拼布藝術創作者，超過300件作品，將以山海為背景，展示在三千坪的綠衣草坡上，此台灣首次的拼布藝術絕景畫面，就在下周一（8/31）於滬尾藝文休閒園區-三樓埔頂草原展出，伴隨著歐亞管絃樂團的弦樂四重奏、淡水夕照、觀音山彩霞，邀請民眾共同見證這一日限定的藝術饗宴！

入場管制

為確保展覽品質及配合政府防疫措施，主辦單位將管制埔頂草原為單一出入口，民眾可透過現場拍照FB或IG打卡，或是於園區消費滿200元，即可入場觀展。

大地拼布藝術X望高樓喝啤酒賞夕陽-藝術輕旅行

配合此次一日限定活動，將捷金鬱金香酒店亦推出了餐飲及住宿優惠。只要1,390元，即可在園區制高點「望高樓」上，擁有絕佳賞景角度並一邊享用金色三麥生啤酒及精緻Buffet晚餐，讓您有不一樣的看展覽體驗！

除了上述餐飲優惠，當晚入住將捷金鬱金香酒店更享有一泊二食（含上述望高樓餐飲）每房只要5,950元起的優惠，完整享受身、心、靈的洗滌之旅！

佔地2.16公頃的滬尾藝文休閒園區，結合了商場、酒店、影城、藝文、餐飲等一站式度假休閒場域，距離台北市中心只要40分鐘即可遠離城囂、親近自然，入住精緻舒適且日夜皆美的房間，房客還獨享270度遼闊視野，將四周山河美景盡收眼底，2020暑假尾聲不妨來一場藝術之旅，一起見證台灣首次最大型的拼布展！詳情請洽：02-2621-0333。