2020最夯「場景團購」挺青農！飯團媽赴產地直送無毒友善農產品

「從產地到餐桌」飲食運動延燒全球，台灣也有許多青農投入友善耕作。近日商業周刊攜手團購平台「飯團媽」進行「青農結桃緣」系列活動，親赴桃園參訪在地小農，直擊產地的「場景團購」有效提升消費者信任，也成為推廣行銷農產品的重要媒介。

「場景團購」助小農狂銷玉荷包 飯團媽受邀走訪桃園青農

台灣近年積極推動食農教育，喚起大眾對土地及農業的關懷。桃園每年生產許多友善無毒、每年送檢零檢出的農牧產品深受國人喜愛，桃園市政府青年事務局特地委由商業周刊舉辦「青農結桃緣」系列活動推廣青農農產品。

飯團媽6月曾帶團媽親赴玉荷包產地高雄大樹，場景團購模式協助在地小農5天銷售近萬斤玉荷包；近期也與知名主持人于美人及「今日傳媒」、「姊妹淘」合作力挺小農，讓飯團媽成為商周指定協辦單位，再度率領團購主攜家帶眷走訪桃園產地。

本次活動總計參訪10位青農，實地參訪有機農業耕作、果乾製作流程、栽培黑木耳及黑美人菇的專業技術，讓團媽直呼「體驗農作，才知農勞！原來堅持不用除草劑的代價就是忙到腰都站不直！」、「了解自己團購的產品都是經過篩選、嚴格把關，更值得團友信任！」

深刻認識在地小農及土地之後，還有團媽寫了鉅細彌遺的心得文，搭配參訪的照片、影片，讓團友彷彿身歷其境，也更明白農產品的價值，購買意願大幅提升。

走訪各縣市產地、工廠 飯團媽為台灣隱形冠軍發聲

繼6月走訪玉荷包產地，本月又到桃園參訪，飯團媽共同創辦人李姓業者表示：「好產品更需要好的傳播者，團購主實際走訪的的親身體驗，就是推廣青農的最大武器。團購的核心價值是『信任』，飯團媽希望成為消費者與小農之間信任的橋樑。」