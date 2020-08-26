物流業發威！合普「S&S」及「WWL」品牌接軌國際 在美國Amazon銷售亮眼

合普公司創立於1971年，近50年來由一家生產製造「S&S」品牌軸承，跨到「WORLDWIDE LOGISTICS，簡稱WWL」品牌自動化物流，專門與國內外各大集成商建置自動化輸送帶、自動化倉儲等跨多領域的物流解決方案。近年來因傳統實體店萎縮，以及後疫情時代帶來許多商業模式的變革，亦帶動電商物流趨勢快速崛起，合普的「S&S」品牌軸承、以及「WWL」品牌自動化物流等兩大系列產品，已成為電商物流鏈中的關鍵基礎設施。

合普公司總經理莊國傑表示，合普的核心產品DC無刷電動滾筒、智慧型控制卡、以及ZPA模組化設計，主要以非標準軸承及特殊規範產品為主。今年受到疫情影響，大家不出門，宅經濟起飛，亦帶動與運動、食品、養生、健康、長照等相關產品，譬如自行車、電動腳踏車、生活用品及居家長照等專用的電動馬達、滾筒、控制器、智慧卡之軟硬體產品熱賣。

合普常與集成商合作賣給國內外電商平台，其中最為人稱道的國內網購銷售案包括，3年前進貨給國內最大的網購平台共有43件網路集中倉庫專用的輸送帶而聲名大噪。其實合普產品賣給海外集成商，大都透過跨境電商銷售，高達98％外銷歐美，促成「S&S」及「WWL」兩大品牌在網購平台銷售長紅，也為MIT產品接軌國際。

莊國傑進一步表示，全球清淨機領導品牌Honeywell也是該公司的美國第一大客戶。Honeywell除了本業的家電製造外，更涵蓋航太、建築、工業自動化、渦輪、物流等製造產業，合普專為他ODM設計、製造。今年受到疫情影響，電商趁勢大爆發，合普的成品/半成品在美國Amazon平台銷售業績亦相當亮眼。不受疫情衝擊，今年營收業績持續的竄新高，並帶動合普營運成長動能，爆發力十足。

莊國傑是企業第二代，他回溯合普創辦人莊文龍，從早期的精密電子沖壓組配件，進而投入當時堪稱為技術密集與資本密集的軸承行業，歷經多年努力，對於軸承的技術、設計、開發、生產、銷售與服務，經由集團資源的分工與整合，架構為完整的經營團隊，目前在台灣、泰國、中國等地相繼成立了六家專業工廠。

合普電動滾筒具高效能、高扭矩、最省電，安全節能及使用壽命長。圖／李水蓮

合普軸承產品主要分為四大類包括1.深溝滾珠軸承，可以廣泛應用在電腦、醫療設備、電動工具、汽車、機車等設備， 更可依照客戶需求，提供高性能、高品質及低轉矩的精密軸承。2.V型皮帶滑輪、平面滑輪、皮帶惰輪，可應用在農業機械、割草機、電梯等方面。所有滑輪皆採特殊工法精密製造，具有高精度及高強度特色。

3.塑膠類軸承，專供醫療設備、電動門、拉門、窗戶、辦公家具等都在這類產品的應用範圍內，所有軌道都經過細面加工處理，轉動非常滑順。4.低碳類滾珠軸承 主要使用在房屋建築類、運輸類；自動搬運設備及運動器材等。可以和塑膠類材質搭配組合，實用又經濟。

在輸送設備產品包括1.直流無刷馬達電動滾筒，有別於交流感應馬達及直流碳刷馬達，直流無刷馬達無碳粉產生、溫昇低、免清潔，馬達壽命更長、後續維修成本低。

WWL智慧型控制卡，保護功能超完善、智慧指令更精準、ZPA輸送模式、電磁剎車不碰撞。

圖／李水蓮

2.智慧型控制卡–WWL智慧型控制卡內建多種零壓堆積物流輸送模式，搭配電眼，可自動感測防止輸送物碰撞，高達24個指撥開關，可輕鬆設定16段調速、馬達正反轉控制；且保護功能如過載過熱、馬達溫度、接點短路、馬達鎖死等等狀況的保護也相當完善。3.輸送模組-多種不同模組輸送機，適合多樣化的輸送用途。

WWL智慧型控制卡，保護功能超完善、智慧指令更精準、ZPA輸送模式、電磁剎車不碰撞。

圖／李水蓮

合普在莊國傑的帶領下，累積多年的製造經驗與能量，由研發團隊成功打造的產品包括：馬達、滾筒、控制器、智慧型控制卡等軟硬體產品，皆符合現代化物流趨勢及規範，合普是一家華人業界做最大的電動滾筒商，也是世界級的直流無刷馬達滾筒製造商之領航者。