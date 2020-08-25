日本威士忌的前世今生

近幾年日本威士忌在市場上還挺火紅的，在前幾年有款50年的日本威士忌在拍賣會上就拍出超過台幣一千萬的驚人紀錄，而就在前幾天的邦翰斯拍賣會上，一款55年的日本威士忌更以港幣620萬，約折合台幣2480萬（包含佣金）的破天荒成績寫下其不凡的身價，那今天咱們就來簡單聊聊日本威士忌的歷史吧！

日本威士忌的緣起

十九世紀中期美國海軍送了一批威士忌給日本的天皇與官員，從此開始日本人接觸威士忌的開端，但其實日本在正式開始製造威士忌的時期是在二十世紀初期，而影響日本威士忌的三位重要人物分別為岩井喜一郎、鳥井信治郎以及號稱日本威士忌之父的竹鶴政孝。

師承蘇格蘭經驗

當時任職於攝津酒造擔任酒造常務的岩井喜一郎就已經在推動製作威士忌的計畫，在1918年派遣竹鶴政孝前往蘇格蘭留學並取經回日本，竹鶴將兩年來在蘇格蘭的所學記錄下來，並寫成一本竹鶴報告書交給了岩井喜一郎，但竹鶴學成回到日本後就遇到日本戰後國內經濟大蕭條的窘境，所以當時的攝津酒造也因為資金的問題而暫停國內威士忌製造的計畫。

山崎、余市、角瓶各大品牌的成立

之後竹鶴正孝受到當時壽屋株式會社社長鳥井信治郎的邀請，開始打造現在大家都熟悉的山崎蒸餾廠了，在1924年的11月11日開始日本威士忌的製作。

但當時生產的威士忌並不受日本人的喜愛，銷售量極差，再加上竹鶴與鳥井的理念不合，導至後來竹鶴離開壽屋後，自行到了北海道設立余市蒸餾廠，而鳥井則在十三年後開發出日本人接受度很高的「角瓶」讓公司賺了不少錢，即使到現在角瓶在市場上還是賣得很不錯啊！

風靡世界這麼夯

日本威士忌的演進到了現在，已經受到全世界的矚目，如今日本有十五家正常運作的蒸餾廠，各有各的特色，想起幾年前日本威士忌還很便宜的時候，還好自己都有買來品飲以及收藏。今非昔比，現在的日本威士忌價格可是節節攀升，當時有買到真的就是賺到了，看到拍賣會上屢創佳績的日本威士忌，也不難想像日本威士忌的確是個很不錯的投資標的物喔！(圖/文由餐酒權威凱文老師提供)

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