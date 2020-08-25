幫助培養第二專長 大葉大學應日系打造社會人士的斜槓人生

已成立20年的大葉大學應用日語學系，不只是以德國師徒制培育實務型日語人才，更提供民眾多元進修管道，除了進修學士班，今年特別新增「學士後多元專長培力班」，修完規定學分就能取得日語學士證書，幫助社會人士培養第二專長，打造斜槓人生。

大葉大學應日系營造國際化學習環境。圖／大葉大學提供

應日系進修學士班上週末剛舉辦入學面試，外語學院院長李世傑特別到休息區給考生加油打氣，祝福考生金榜題名。李世傑院長指出，進修學士班的學生組成多元，除了年輕學生，還有上班族、企業主管、退休夫妻前來就讀，多數學生來自中彰投地區，每年也有來自台北、高雄等不同地區的學生就讀，今年甚至有遠從花蓮來應試的考生。學生們都有強烈的學習動機，有投身職場多年的社會人士想拓展職涯面向，重返校園進修，也有人為了一圓年輕時期的日文夢，把握夜間上課的學習機會。為協助對日文學習有興趣的社會人士培養第二專長，應日系不只是有進修學士班這個學習管道，今年也開設了「學士後多元專長培力班」，提供專業精實的語言訓練，讀日語永遠不嫌晚，心動不如馬上行動，歡迎想學日文的民眾，與大葉應日系聯絡。

大葉大學應日系歡迎想學日語的社會人士一起來學習。圖／大葉大學提供

應日系副主任李桂芳表示，大葉大學深耕日語教育，為回饋鄉里，協助中彰投地區民眾進修需求，特別設置了進修學士班與學士後多元專長培力班，讓白天上班的社會人士可以利用晚間進修。系上積極營造國際化的學習環境，一方面培養學生聽、說、讀、寫、譯五大日語能力，另一方面搭配跨經貿產業、觀光產業的知識學習，讓學生可以把日語能力應用到不同領域。每年系上都會遴選學生到日本姊妹校留學或是攻讀雙聯學位，幫助學生接軌國際，系上也與國際機場、航空公司、旅行社、翻譯社等產業合作，提供學生海內外實習機會，讓學生提早了解職場。進修學士班享有的學習資源跟日間部學生沒有差別，同樣可以申請日本交換留學及海外實習。