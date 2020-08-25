貿協領頭展覽轉型 虛實整合掌握後疫情商機

COVID-19新冠病毒疫情已導致全球多項國際大展停辦，造成嚴重經濟損失。為應對疫情衝擊，今（2020）年下半年起，外貿協會所舉辦之國際專業展將採用線上線下（Online-Merge-Offline, OMO）虛實整合的創新模式，協助參展廠商掌握後疫情商機。

2020年初爆發之新冠肺炎疫情，導致多項國際大展停辦，包括西班牙的世界通訊大會（MWC）、美國CES展、廣交會、東京食品展、義大利美容展（COSMOPROF）等，造成很大的經濟損失，比如MWC一項展覽取消，主辦單位即預估造成至少5億歐元（106億台幣）規模的直接損失；而根據美國CBS電視台報導，芝加哥市目前因會展活動停辦導致的直接損失達到1.76億美元，其周邊經濟效益損失更高達16億美元（約480億台幣）。疫情造成了展覽新常態如眾多展覽被迫延期或停辦、續辦的實體展受影響而規模縮小、國際買主無法前來，被迫以國內買主為優先的行銷對象等。有鑑於此，各國展覽業均採取數位化方式，進行因應。

外貿協會葉明水秘書長表示，我國每年重要之國際專業展約65檔，今年至少有16檔展覽已取消，19檔展覽延期，包括智慧城市展、台北國際電腦展、台北國際自行車展、台北安全博覽會、智慧顯示展、台灣珠寶展等重要國際展均已宣布本年取消辦理。另外，已有部分展覽順利以線上配合線下方式進行，包括亞洲生技大展、台北國際自動化大展等，外貿協會下一波國際展也將從9月下旬開始，以實體展照辦並搭配線上展的模式進行。我國展覽公司如何推行數位轉型，已成為迫在眉睫之任務。

各種新科技發展已改變了會展活動的商業面貌。線上展技術已有10年以上之歷史，然而直到今年疫情爆發，主辦單位被迫從實體走入線上，才呈現爆發式的發展。辦理線上展的優勢很多，最顯著的即為擴大客戶群，線上展可以打破時間、地域之限制，讓不同地區之國外廠商輕易參展或觀展，並配合數位行銷帶來比實體展更多流量。線上展並因其數位特性，能結合大數據應用，針對目標買主進行精準行銷，更能吸引真正買主觀展。此外，「參觀者體驗」是決定線上展好壞的關鍵，因此建構展品360度模型、強化線上展即時互動洽談功能，加入影音與虛擬及擴增實境（VR、AR）元素，提供更佳的觀展體驗，也是線上展的一大賣點。

外貿協會施玉霞處長於「後疫情時代．展覽新常態-數位X實體」媒體茶敘，簡報外貿協會國際專業展O2O創新服務模式。圖╱貿協提供

然而虛擬展其亦有限制，最明顯即為缺少真人溫度，買主與參展商建立人脈時無法面對面、減少了握手等真人接觸，建立信賴感更為困難，下單交易決策時間也更長。國際間雖然線上展紛紛舉辦，但是效果仍待評估；因此以線上展搭配實體展之虛實整合方式，勢必將成為疫情後展覽之最新趨勢。

外貿協會施玉霞處長表示，貿協今年預計建置近20項線上展，服務超過3,500家廠商，推出多種配套服務如線上產品發表會、線上洽談會、線上產業論壇等，今年下半年度將舉辦的實體暨線上展包含：水週暨循環經濟展、創博會、智慧能源週、醫療展、電子展+AIOT展、汽配+機車+車電展、文具禮品及文創展、漁業展、高雄食品展、台北食品展等，結合線上展平台，持續以創新OMO模式協助參展廠商，掌握後疫情商機。

詳情請見台灣國際專業展網站（https://www.taiwantradeshows.com.tw/zh_TW/index.html ）之最新消息。