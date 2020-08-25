後疫趨勢 引爆新興市場機械需求

貿協邀集泰印專家 帶來最新市場觀察

為協助臺灣業者掌握疫情後海外市場趨勢與變化資訊，經濟部國際貿易局委託外貿協會於8月27日舉辦「危機？轉機？後疫情時代臺灣機械業者在新興市場的新契機」線上研討會，針對泰國及印尼工具機的終端應用市場如汽車等，剖析汽車製造暨零組件的未來發展情況，亦說明未來電動車的政策發展方向，及其他機械的終端應用市場如家具業、鞋業、橡塑膠業等在地廠商的採購資訊。

本次研討會邀請泰國及印尼重量級產官代表分享，講師包括泰國投資促進委員會（BOI）工業聯繫發展部執行總監Sonklin Ploymee、泰國工業聯合會高級副主席暨豐田汽車高級執行顧問Suparat Sirisuwanangkura、印尼工業部統計及資訊處長Ir.R. Janu Suryanto, ME，以及印尼PT. Intermesindo Raya董事長高應昌帶來當地市場的一手資訊。

根據泰國工業部今（2020）年7月公布的數據，汽車銷售較去（2019）年同期下跌32.6%，然而因應疫情產生全球生產基地布局移轉及吸引美中貿易衝突帶來新投資者在泰國設廠的趨勢，泰國政府積極推動「泰國4.0計畫」，電動車被列為優先推動的產業之一，並積極成為全球電動車製造中心，電動車相關零組件製造需求後勢可期。

另外，印尼受疫情影響，今年第2季的經濟成長較去年同期下跌5.32%。汽車產業已被印尼政府列為前10大輔助經濟成長之產業，將汽車裝配及製造列為重點，未來5年將積極推動汽車組裝工業的發展，並企圖打造印尼成為東協區域市場的汽車組裝及零部件生產中心。泰國及印尼講師帶來的當地汽車市場布局資訊將讓臺灣機械業者更了解後疫情時代當地機械市場新契機。

每週四下午3點，2020「疫後市場學」線上研討會將陸續推出，請鎖定外貿協會YouTube頻道！免費報名可上網站（https://events.taiwantrade.com/page/EBS/AC07002 ）連結。