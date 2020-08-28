開學季HUAWEI同學會在順發 至8月31日預購加碼應援豪禮！

開學季到來，為滿足3C用品需求，順發祭出開學季優惠並與全球通訊領導品牌HUAWEI展開合作，以MateBook D系列美型筆電為主打，預購還送 Nintendo Switch Lite 或 XBOX ONE S（同捆組）開學應援豪禮，另有現金抵用券等多項好禮，陪學生們一起迎接開學！

HUAWEI MateBook D系列美型筆電，自今年7月上市以來，首批到貨預購即開出亮眼成績單，到貨銷售一空！華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示，經過強力爭取，第二批MateBook D系列美型筆電即將於九月到貨，讓更多台灣消費者可以親手感受華為產品的極致智慧生活體驗。即日起於順發即可進行預購。

MateBook D系列美型筆電創以新科技的「一碰傳」功能深受消費者喜愛，只要手機輕輕一碰即可秒分享圖片、影片與文件至電腦，更可自動識別圖片中的文字，不論在各種場景，皆能輕鬆進行文書處理，除了是最強生活助理，更是學生們的學習神助手！

為讓學生們有更優質的學習體驗，順發特別加碼應援豪禮，陪學生們一起歡樂迎接開學！即日起（8/21）~ 8/31於順發完成預購HUAWEI MateBook D系列美型筆電，就可以將Nintendo Switch Lite（建議售價$6,180元）或 XBOX ONE S 同捆組（建議售價$9,480元）開學應援豪禮帶回家！買華為到順發，眾多豪禮獎不完！

順發推出眾多開學必備商品，限時優惠，不管是添購電腦、手機…等3C電競產品，還是開始準備外宿生活需要採買小家電必需品，通通可以在順發一站購足。

只要在全台順發購買開學指定筆電或桌機，就送價值$2,990元HP相片連供印表機、雷蛇電競耳麥…等超值好禮，全館滿額再刮 gogoro VIVA Plus 時尚電動機車（價值$58,980元）、華碩31.5吋曲面電競螢幕（價值$12,900元）、微星27吋曲面電競螢幕（價值$13,900元）、現金抵用券等多項好禮，順發替學生加油打氣，歡樂迎接開學季！