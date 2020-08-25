台灣光谷論壇探索產業大未來

2020 年 Covid-19 疫情全球蔓延對產業影響深遠，也促進了各種與防疫相關的光技術蓬勃發展，舉凡防疫光電、光學感測、5G 光通訊、自駕車、 Micro LED 等應用，乃至於光電前瞻技術之矽光子、數位光學，甚至量子計算等正在重塑科技產業的面貌，為台灣帶來了機會與挑戰。

有鑑於新局勢與新技術加速產業變革，光電協進會 (PIDA)與逢甲大學於 8 月 26 日共同舉辦「台中光谷論壇 -光技術新發展如何形塑產業之未來」，邀集台灣各地光學、光電、機械、汽車電子、防疫電子等領域的產學研等人士齊聚一堂，既了解光學領域的最新應用，也加深參與者彼此跨業交流的機會。

主辦單位光電協進會邰中和董事長表示，台中是光學產業的重鎮，2020 年上半年台灣精密光學產值超過 403億，較前一年同時期成長 1.7%。光學產業在疫情之下能仍維持產值水準甚至成長，實屬難能可貴，透過台中光谷論壇的舉辦，將可有效促進台灣光學產業再度活絡與發展，打造下一個二十年的榮景。

同為主辦單位逢甲大學校長李秉乾表示，台中光谷論壇讓與會者掌握光的發展趨勢，以協助產業精進光技術的運用及擴大應用範疇。藉由成功產學合作案例的分享，探討產業的轉型升級方向。逢甲大學本著教育的初衷，長期從事光技術的創新 與實作，一直是光科學人才的培育者，也是新光電領域的引導者，本次論壇希望能促進產官學研等各界人士之間更多的交流，擘劃未來產業發展的新方向。

值此雷射發明 60 週年、工業局成立 50 週年的時機，台中光谷論壇的舉辦將可彰顯台中地區光學、機械、汽配與防疫等產業聚落的特色。會中聚焦包括：光技術發展、光應用發展、光產業與產業合作發展、以及最後的意見分享與座談會等面向。期間搭配有小型展示與學校實驗室參訪活動，俾使與會者滿載而歸。

台中光谷論壇邀集產官學研共聚一堂，以便集思廣益形成產業共識，期能掌握光電發展趨勢，厚植產業持續發展動能。同時，可彰顯台中地區光學產業聚落的特色，並可透過技術的數位升級，引導企業轉型升級；同時透過跨領域產學研交流，以促進整體產業發展的效益。