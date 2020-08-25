台北大稻埕扶輪社第十一屆孔廟拜師禮

一年一度的台北大稻埕扶輪社孔廟拜師禮，延續過往大典傳統活動，今年正式邁入第 11 屆。日前特邀請72位即將進入小學一年級的新生，一同體驗祭孔儀式、行拜師禮。今年更有 25 位桃園地區的小朋友專程北上參加此神聖活動。

大稻埕扶輪社賴震平社長表示，台灣深受儒家思想影響，「尊孔崇賢」及「尊師重道」的文化底蘊，至今仍完整保存於台灣，可說是台灣最美的風景之一。因此拜師的傳統延續至今，希望讓新生透過參拜儀式，無形中認識尊師重道的重要性，並努力學習發揚儒家良善孝道的傳統文化！

值得一提的是，今年孔廟拜師禮大典，台北大稻埕扶輪社集結該社力量並聯合國際扶輪3482地區其他友社(台北延平扶輪社、大龍峒扶輪社、保安扶輪社、稻香扶輪社、石橋扶輪社、藝埕扶輪社、 鳴鳳扶輪社)與3481地區的(台北西區網路扶輪社、台北承平扶輪社)，及海外的上海浦西社共11位社長共同擔任主祭陪祭官，並在重慶國中樂生引導下，進行莊嚴隆重的三獻禮大典。

賴震平表示，大稻埕扶輪社長期深耕社區服務，尤其著重於青少年服務活動，致力在地互動、回饋鄉里。透過入學拜師禮盛大活動，吸引許多從來沒走進孔廟的人，深度認識古禮制度、儒學內涵。除此之外，孔廟拜師更具傳承精神，當天亦有過去參加之前拜師禮的學生，如今已升上國中的他們，自願擔任志工，服務學弟妹。典禮當天72位新生，站在丹墀台上，以誠摯的心情，感受古代拜師一連串正衣冠、行拜師禮、淨手淨心、朱砂開智等儀式，進行拜師大典。台北大稻埕扶輪社全體社友，期望這群未來國家的棟樑，領受至聖先師的祝福和啟迪，表達願意學習的決心，今後為人為學教育之道就此神聖開啟。