亞裔健康基金會舉辦皮膚檢測講座　國人易忽略防曬及紫外線傷害

皮膚癌名列國人十大癌症之一，如何防治罹患皮膚癌、防曬及皮膚養護，亞裔健康基金會每年都會舉辦皮膚檢測健康講座，昨天23日在台中市知名綠建築社區 「 林鼎森邸 」 舉辦「社區健康講座暨皮膚檢測活動」，吸引數十位住戶體驗，經皮膚檢測後的重新認識自我膚況，進而得知日常防曬與皮膚養護的重要性。

愛美不再是女性的專利，時下型男也要懂得照顧好膚況，正確防曬也可以凍齡。圖／王妙琴

亞裔健康基金會自2009年開始在美國舊金山灣區舉辦過數百場皮膚健康檢測及皮膚癌防治講座，數千位華人受惠。基金會創辦人由美國舊金山灣區皮膚科權威謝俊鋒醫師及其夫人曹怡萍牙醫師共同創辦，儘管今年受疫情影響，在台灣的志工團隊蕭博丞及蔡秀珊，持續透過宣導正確皮膚防護，並透過一台要價60幾萬的高階皮膚檢測儀器，透析膚況。

透過肌膚檢測可以看出深沉曬斑、膚況及膚齡。圖／王妙琴

檢驗師蕭博丞表示，黃種人雖然不像白人那樣容易罹患皮膚癌，但長期且過度曝曬，又沒有防曬而導致皮膚曬傷、過敏、紫外線曬斑而產生不可逆的斑點及皺紋，甚至產生皮膚的病變，提醒民眾預防皮膚癌及日常養護的健康觀念。

專業的皮膚檢測儀器擁有大數據資料庫，可以分析出自己膚況在同年齡的狀態好壞。圖／王妙琴

蔡秀珊則說，皮膚檢測後可以初步看到深層曬傷狀況、黑色素沉澱、及膚齡等，為住戶解析紫外線對皮膚的傷害，分享防曬要訣又能輕鬆保養肌膚，是基金會一直以來的公益目標。

亞裔健康基金會除了長年宣導正確皮膚防護及檢測活動外，在扶助弱勢孩童及銀髮族營養講座也是不遺餘力，尤其國內正式進入超老年社會，每年都會舉辦3-4場講座，也歡迎長照或是社區共相合作推廣。

今年1月15日在台北市信義區國業里舉辦銀髮族營養講座，獲得廣大迴響。圖／亞裔健康基金會提供

相關公益皮膚檢測及健康講座，請上亞裔健康基金會網址：http://www.ahpfoundation.org，或上FB搜尋https://www.facebook.com/ahpfoundation。