東豐聚研發空氣汙染防制新技術 降低營運成本

東豐聚股份有限公司與中華民國紡織拓展會，於8月19日共同舉辦「空氣汙染防制新技術」研討會，邀集紡織業者共同探討，盼能透過AI防制污染系統，使業者能永續經營、降低污染、減少燃料成本、提升與優化生產效能，藉此讓業者明白除了空污防制設備外，也能透過AI智能系統預防或解決空氣污染物質。

空污的議題，是當前各國共同面對的嚴肅課題，據環保署指出，我國細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度中，約60%~66%來自境內污染源，包括：電力設施、鍋爐、鋼鐵業、石化業、水泥業、化學製品製造等工業污染源，以及交通工具之移動污染源和其他如餐飲油煙、營建揚塵、露天燃燒等之污染源。

隨著民眾環保意識高漲，改善空氣污染已是當務之急，設法降低境內原生性PM2.5及衍生性PM2.5前驅物如硫氧化物、氮氧化物及揮發性有機物排放，則是我國積極努力的目標。

東豐聚公司表示，氮氧化物（NOx）是常見室外空氣污染物，台灣目前大約有14,000座鍋鑪，各廠使用廢木板、煤 、重油、木材、天然氣等為燃料，先前氮氧化物（NOx）規定排放標準為350ppm，為全面改善國內空氣污染，空污法修正案通過後，自今（2020）年7月1日起，將標準降為100ppm，工廠面臨花費數千萬遷設天然氣管線、換燃料、添購防治污染設備。

業者為減少空氣污染引進木顆粒燃料，此燃料原是為了環保、降低空污為目的，然而卻在燃燒過程中發現隨著溫度增加，反而劇烈增加空氣污染物-氮氧化物（NOx）。

因此，東豐聚投入研究推出「Sà Duǒ Combustion 2020」，「Sà Duǒ Combustion 2020」是一套AI專家管理系統，運用AI智能管理控制燃燒行為、分析判斷，進而達到降低空氣污染物-氮氧化物（NOx），可有效解決空氣污染問題並降低營運成本。