台中日月千禧酒店迎接七夕情人節饗樂

今年七夕，計畫和另一半到哪放閃呢？台中日月千禧酒店３樓饗樂全日餐廳8月25日午、晚餐時段，舉辦暢饗歡樂 倆倆一起來活動，邀請情人們前來歡度佳節。只要至少一天前來電預訂此專案，即可享兩人(含)以上同行 85 折，四人(含)以上同行 75 折，每餐期限優惠30組，需另加收原價一成服務費。午餐自助百匯每人餐價788元；晚餐半自助百匯988元~1,988元，每桌訂位人數上限12位、無法以拆桌方式同時享有優惠，不與其他優惠專案併用。

24樓極炙牛排館8月25日午、晚餐時段由主廚何元嘉獻出華麗饗宴雙人套餐，海陸雙主菜設計，讓戀人能一同品嚐山珍海味，其中海鮮主菜「加拿大波士頓活龍蝦」重達1000g，嚴選來自加拿大的新鮮龍蝦，洗淨後先香煎、用白酒熗後鋪灑上義大利薩丁尼亞珍珠麵。排餐主菜特別推薦的「AA9+澳洲純血種全和黑毛和牛菲力」選用的是曾獲金牌的日本夢幻神戶種純血黑毛和牛和澳洲牛種配種的和牛，烹調上不同於一般牛排館的高溫炙燒，而是以低溫油泡後炙燒的手法完美呈現出牛排的軟嫩、汁性、風味、香氣。另有美國菁英級菲力、肋眼；西班牙頂級橡實伊比利帶骨豬排；紐西蘭國王鮭&澎湖明蝦；紐西蘭帶骨小羔羊里肌等八款提供選擇。

雙人套餐還包括開胃前菜「天鵝絨干貝慕斯魚子醬」，前菜「雲林白蘆筍＆南非鮑魚」，湯品「法國薩索雞羊肚菌澄清湯」；熱前菜「北寄貝」風味格外和諧。雙人依主菜選擇價格6,080元~7,380元，凡點用情人節雙人套餐，只要加價229元，即享義大利羅密歐氣泡酒乙杯。專案折扣依酒店官網公告為準。禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康

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