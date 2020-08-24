水保局推花蓮赤科山遊程 帶民眾體驗農村之美

享受金黃色花毯圍繞的幸福滋味

每年八、九月是金針花盛開的季節，黃澄澄金針花海佈滿整片山頭，被譽為「天使的花毯」，行政院農業委員會水土保持局在8月22日與交通部臺灣鐵路管理局合作推出『2020水保局帶您趣 赤科山𨑨迌』郵輪式列車超值農村體驗遊程，由台鐵官網售票秒殺，共有300位幸運遊客參加。

近年積極推動農村再生的水土保持局花蓮分局長陳淑媛表示，希望國人多來到赤科山賞花兼農家觀光體驗，享受不一樣的國旅假期。圖/謝易晏

水土保持局局長李鎮洋說明，早於1981年起，水土保持局(當時的山地農牧局)即投入赤科山農村產業道路等基礎建設，後輔導社區於2008年參加農村再生培根計畫，並在2014年9月22日核定通過農村再生計畫，在水土保持局花蓮分局執行農村再生計畫輔導、陪伴下，赤科山社區各項基礎建設及人員導覽解說等軟硬體建設逐步完善，今(2020)年便針對22處店家及山上各路口節點，規劃設置極具地方特色的意象導覽指標與全區走讀地圖。水土保持局花蓮分局 分局長陳淑媛表示，分局輔導赤科山社區通過2019年優遊農村體驗遊程評鑑，期望藉與臺灣鐵路局合作推出『2020水保局帶您趣 赤科山𨑨迌』超值農村體驗遊程，將赤科山金針花海美景、美食介紹給全國民眾。

花蓮赤科山加蜜園及多間特色店家推出金針花風味料理，還有預約導覽活動，讓遊客好吃又好玩。圖/謝易晏

8月22日早上遊客們從台北車站搭乘郵輪式列車到玉里車站，再轉搭旅遊專車前往素有「台版小瑞士」之稱的玉里鎮赤科山。來到遠離都市塵囂的赤科山，怎麼可以不體驗在地的日常生活? 遊客們中午在赤科山開心品嚐22家特色店家精心準備的在地料理後，暢遊170公頃黃金花海及忘憂體驗，探訪赤科山開拓的人文故事及欣賞著名「赤科三景」: 千噸石龜、三巨石及汪家古厝，讓大家看見赤科山的美與好。晚間遊客們於回程火車上，細細品嘗玉溪地區農會特製的「玉穗里盒」，難忘的時光，為所有遊客帶來美麗的回憶。