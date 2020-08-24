2020機器人智機化應用競賽 得獎名單揭曉

經濟部工業局主辦第14屆「2020機器人智機化應用競賽」，頒獎典禮於8月22日假臺北南港展覽館2館「2020台灣機器人與智慧自動化展」隆重舉行，臺北科技大學自動化科技研究所之「應用V-SLAM導航搬運車與立體視覺機械手臂之協同工作系統」作品，拿下第一名殊榮。

本屆競賽以引導師生針對業界智慧製造需求，提出具創意與新穎的解決方案為主軸，作品內容從球鞋塗膠、背光面板檢驗到AGV移載等，培養國內大專院校學子的創新思維、產業問題解決能力、機電整合實作到智慧化軟體設計，也為培育產業人才奠定良好基礎。

本屆機器人競賽共18隊報名參賽，取前3名與佳作4名，其中第一名由台北科技大學林志哲教授指導的「應用V-SLAM導航搬運車與立體視覺機械手臂之協同工作系統」作品獲得；第二名由淡江大學王銀添、黃品叡教授指導的「移動機械手臂」作品獲得；正修科技大學、彰化師範大學、建國科技大學王進猷、蔡吉勝教授指導的「巧克力炸鮑魚」作品，則取得第三名。

工業局楊志清副局長於頒獎典禮致詞時，特別感謝不畏疫情影響、仍熱情支持競賽活動的9家廠商，包括三和技研、上研機電、台達電子、丞基科技、所羅門、新代科技、勤堃機械、寶元數控及騰升科技，以及共同辦理全國機器人競賽頒獎典禮的上銀科技與新光保全，一同為學生在機器人技術養成的道路引導方向，落實產業應用實務學習。

楊副局長表示，政府推動智慧機械發展政策與產業升級轉型，機器人應用是不可或缺的一環，也為培育產業人才奠定良好基石。對於後疫情時代的產業發展，機器人被視為下一個明星產業，未來工業局也將持續鏈結業界需求與人才培育，促進機器人產業持續精進向前大步邁進。