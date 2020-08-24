2020金點概念設計獎 揭曉標章得主

拳體、孕婦手冊改造、急診室醫屏系統、飛機座艙概念設計獲獎

2020金點概念設計獎公布得獎名單，60件創新概念作品脫穎而出！今年金點概念設計獎報名件數呈爆發性成長，來自全球24地、共5,348件作品報名參賽，創下歷年新高，競爭也是空前激烈。經7、8月初複審的嚴謹評選，其中305件晉級複審，最後共有60件來自台灣、新加坡、日本、中國大陸、香港、印度、南韓、美國、義大利等9地的優秀作品出線，榮獲金點概念設計獎標章。主辦單位也將於9月16、17日在台北舉辦決審，屆時將從標章作品中選出3名象徵最高榮譽的「金點概念設計獎年度最佳設計獎」，以及1名「年度特別獎–ConceptD創能無限獎」，鼓勵設計師持續勇於創新，大膽拋出新穎創意。

台灣設計研究院表示，今年金點概念設計獎在複審階段，改以繳交作品企劃取代實體模型進行評分，期望新銳設計師們不僅能提出具創新能量的作品和創作理念，更能務實思考未來量產性或讓概念成真的解決方案。今年亦提高標章得主數至60名，期望鼓勵更多創意概念作品。在60件標章得主中，產品設計類佔26件、傳達設計類21件、空間設計類9件，整合設計類則有4件。

評審團指出今年得獎作品，有不少頗為創新又具實驗性的概念設計，為生活、現有市場或社會議題的因應策略帶來更多想像。在產品設計類，台灣設計師鄭靖非、許庭瑜、許宣智的「域」，重新思考家用音響的設計，讓人在聽覺享受之餘，也能藉由視覺體驗，沉浸在音樂引領的想像世界。來自日本武藏野美術大學的設計師周修來的「air form」，從現代的真空收納袋汲取靈感，設計一款透過閥門抽氣即可因真空作用立體成型的凳子，且不需黏著劑和零件接合，兼具實用與便利性，創造出美學感受、使用方式都相當新穎的生活「民具」，深獲評審團好評。

在傳達設計類，曾以「風體」獲2019金點設計獎標章的玉川設計所，今年則以目前正準備集資上市的新作「拳體」，成功挑戰金點概念設計獎，這款揉和隸書體與台灣廟宇燕尾造形特色的繁體中文字型，筆畫轉折如拳頭般有力，兼具傳統韻味與現代摩登鋒芒，令人期待它以嶄新的台式美學，帶來不一樣的文字風景。台灣設計師許峻豪、蔡亞妡、許雅筑的「來自臺灣」，是一件護照再設計的概念提案，團隊巧妙運用原本可能限制創作的防偽線，設計一系列展現台灣特色的護照內頁，並內嵌主題式AR互動動畫，希望透過護照讓世界看見台灣。台灣設計師姜龍豪的「醉西遊—威士忌包裝設計」，以東方文化元素重新詮釋西方烈酒，令人耳目一新，亦有評審看好其包裝創意，指出便攜的小瓶裝威士忌具市場潛力。

2020金點概念設計獎標章作品：「280天」（林于璇、楊筑茵、李虹儀，台灣）。圖╱台灣設計研究院提供

評審團也指出，今年作品類型、題目相當多元，也在許多作品中看見設計者對於生活周遭或社會重要議題的積極觀察，以及透過設計改變的企圖心。如傳達設計類，台灣設計師林于璇、楊筑茵、李虹儀的「280天」，即針對台灣現有孕婦健康手冊不易閱讀的痛點，以資訊設計重新規劃呈現內容，並同時打造紙本手冊及網頁閱讀兩種版本，提供更好的使用體驗。空間設計類作品中，台灣設計師劉承儒的「束縛的鯨魚」，針對垃圾對海洋生態造成的危害，以鯨魚為概念，設計一棟半潛入海中的小型海洋垃圾回收站，內部結構並從鯨魚各部分的器官發想，打造體驗場館空間，結合設計及光影手法，讓大眾體驗進而了解海洋環境議題的重要性。

在產品設計類，來自香港蛻蝶靈活座椅顧問有限公司的「蛻蝶靈活飛機座椅」，提出可依航班情況靈活調整客艙配置的設計概念，提升空間利用率，也為旅客提供更舒適的乘坐體驗。中國大陸的陳磊、岳劍峰、李坤等設計師組成的團隊，為視障者打造了一款「『白』觸覺魔方」，由6種不同觸感的材料製成，幫助視障者提升觸覺感知經驗，簡單卻聰明的設計概念，也令評審團印象深刻。

在今年得獎作品中，也有不少針對避難防災、醫護環境問題，試圖透過設計提出改善的方法。新北市政府消防局隊員陳武記、設計師陳恩浩的「SERAF-智慧型無人機滅火系統」，針對大面積空間的工廠環境，設計可依預設邏輯自動執行任務的無人機滅火系統，為工廠提供成本相對較低且更有效率的滅火方法。台灣設計師簡碩亨、鮑品丞的「急診室醫屏系統」，針對台灣大多急診室空間及人力不足的問題，規劃可快速隔出臨時診療空間的多功能醫療屏風，讓急診病患能得到充分醫療服務與休息。

2020金點概念設計獎標章作品：「急診室醫屏系統」（簡碩亨、鮑品丞，台灣）。圖╱台灣設計研究院提供

綜觀今年整體趨勢，擔任本次評審的方略創意總監沈美君觀察，今年許多傳達及整合設計類的作品，都在嘗試透過設計探究自己是誰、與他者的關係，在自我認同跟文化本質的探索上，有相當精采的詮釋；此外也有不少開始注入循環設計思維的作品，有些甚至嘗試從技術層面，將部分社會責任巧妙轉移至消費者身上，卻又不著痕跡，概念令人驚喜，也期待未來能看到更多設計師的創意，為產業帶來新的刺激。

至於什麼樣的概念設計，最能吸引評審目光？洋蔥設計創意總監黃家賢提到，今年作品美感平均水準很高，具備一定美學是基本門檻，但在評選概念作品時，他們更看重作品的開創性與實驗性。霧室設計總監彭禹瑞、方略創意總監沈美君皆提到，作品是否重新定義問題，並找到新的切入點或詮釋角度相當關鍵，而解決方法是否可能帶來改變，包括看待生活的方式、商業價值、社會影響力等，也是評選考量重點。

2020金點概念設計獎即將進入評選第三階段，決審訂於9月16、17日於台北舉辦，屆時將選出象徵最高榮譽的「金點概念設計獎年度最佳設計獎」3名，每名得主將可獲得新台幣40萬元、獎狀及獎座。今年主辦單位也與宏碁聯名合作，以「年度特別獎–ConceptD創能無限獎」，鼓勵優秀創意設計人才；凡入圍金點概念設計獎決審之參賽作品，皆可獲得角逐資格，得主將可享有宏碁專為設計師及創作者打造的ConceptD系列商品，總市價新台幣30萬元。年度最佳設計獎及特別獎得獎名單，將於12月10日與金點設計獎共同舉辦的頒獎典禮上揭曉。後續賽程及相關資訊，歡迎關注金點設計獎官網（https://www.goldenpin.org.tw/ ）與官方社群媒體平台。