黃偉哲邀當行銷大使 用鏡頭發掘新化大目降之美

臺南經典小鎮攝影比賽總獎金10萬元

【臺南訊】交通部觀光局連續兩年推廣經典小鎮旅遊，臺南今年以後花園「新化區」入選2020經典小鎮，下半年將辦理一系列新化區經典小鎮行銷活動，目前已推出「新化‧大目降」臺南經典小鎮攝影比賽及虎頭埤老照片徵選活動，透過影像徵集活動開起第一波行銷宣傳。

虎頭埤風景區 新化武德殿

黃偉哲市長表示臺南目前已經有後壁、鹽水及新科入選的小鎮新化等三處經典小鎮，透過市府近幾年的深耕建設、大型活動挹注及配合交通部觀光局小鎮漫遊計畫，各小鎮造訪遊客明顯增加，目前也都有大亮點計劃持續建設中，如後壁豐盛之城，鹽水岸內糖廠影視基地以及新化果菜市場，開放後都會是各產業發展的新契機，帶動各小鎮地方文化、觀光的發展，目前臺南新化推出攝影比賽及徵件活動，攝影比賽總獎金10萬元，最高獎金3萬元，邀請大家來趟小鎮之旅，藉由旅人或懷舊的鏡頭捕捉新化之美，市府後續也會將選出的作品用於推廣用途或展覽，感謝各位民間行銷大使的努力創作及熱心提供。

市府觀旅局長郭貞慧表示新化區原為西拉雅平埔族聚落，舊稱「大目降」，為以前山區農人進城交易買賣據點，是個兼具文化、美食、自然生態、體驗及知識的活潑小鎮，民眾行駛國道三號直達新化交流道即可抵達，相當方便，境內有全臺第一座水庫虎頭埤水庫、魏德聖導演指定拍片處的新化林場、大目降文化園區、大坑休閒農場、木架山大草原、綠谷西拉雅等著名觀光景點，非常推薦遊客沿著南168線旅遊，老街、美食、水庫、林場、農場到二寮日出一個都別錯過，而且現在起至年底只要在臺南單筆消費滿200元登錄還有機會抽中房子、車子、總統套房住宿券、電動機車等 400 多項大獎，9月15日前至臺南住宿，還免費送一張整合食、宿、遊、購、行逾百家優惠價值超過2000元的好康券，趁這個機會來趟新化小鎮之旅最適合不過。

「新化‧大目降」臺南經典小鎮攝影比賽祭出總獎金10萬元，最高3萬元獎金，全部獎項名額高達33名，希望透過不同鏡頭的取景呈現新化區境內的優美景緻及特有的文化、人文、景觀、生態影像，收件期間自109年10月1日起至10月15日止，作品請寄送至中華南群攝影學會 (臺南市中西區民生路二段198號)，並請於信封註明「新化‧大目降」臺南經典小鎮設影比賽。