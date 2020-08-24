台北外宿節啟動 北市府觀傳局攜手臺灣商圈產業觀光發展聯合總會邀請國人「來去台北住暝」

新冠肺炎疫情對台北旅宿業造成重創，為協助旅宿業者從重災區走出來，搭配近期報復性旅遊熱潮，台北市政府觀光傳播局與臺灣商圈產業觀光發展聯合總會共同籌劃「台北外宿節」，今年8月起至12月推出眾多住宿優惠好康，邀請大家「來去台北住暝！」

旅宿業是台灣發展國際觀光產業的重點之一，台北市占了全台近四分之一的客房接待能力，受到新冠肺炎疫情的影響，住房率不到二成，所受到的衝擊，不僅是業者，更影響了台灣整體接待觀光客的住宿能量。台北市長柯文哲特別呼籲「台北人挺台北城」，市府在下半年推出「台北外宿節」方案，希望大家把台北作為旅遊目的地，一同幫助台北的旅宿業者，為他們加油打氣。

「台北外宿節」的發想，緣起於「staycation宅旅行」這個新興的旅遊觀念，意即不用跑遠，而是來一趟在地小旅行，不但省錢、省去機票花費，省時、說走就走，也省力、只要輕便外宿包，不用扛大件行李就能出發，而且沒有時差。這樣的宅旅行模式，套用在台北市，不但可滿足旅客感受staycation的樂趣，也能促進台北旅宿業者的振興。

「台北外宿節」21日晚間7時在北投七星公園正式啟動，由台北市吉祥物熊讚與小朋友們共同唱跳「一起去旅行」為啓動儀式揭開序幕，現場有超過77對以上的夫妻檔、情侶檔，以及市民朋友共同參與。台北市副市長蔡炳坤致詞時提到，台北是個國際級的大都會，在市府團隊打造下，城市風貌不斷改變，東西軸線得以翻轉，「無圍牆博物館」的理念也務實推動，加上城市綠化及生態景觀不斷地精進下，「你所未見的台北」也不時地提醒我們，在台北城有許多值得挖掘、細細品味的故事，在傳承、繁衍，期待大家呼朋引伴，來參與「台北外宿節」活動，並以行動力支持台北旅宿業者。

台北外宿節啟動儀式，吸引77對以上的夫妻檔、情侶檔、市民朋友參與。圖／聯合總會提供

台北市副市長黃珊珊致詞時也提到，面對肺炎疫情的考驗，市府積極推出相關振興方案與各式活動，除了「2020來台北一起GO」消費抽大獎外，之後也將持續舉辦外宿節系列活動、白晝之夜、跨年晚會等觀光活動。

臺灣商圈產業觀光發展聯合總會總會長周水美表示，「台北外宿節」預計整合台北近150家旅宿業者，各自都提供了優惠折扣及飯店好康；同時活動合作旅館也提供住宿一折券、二折券，還有餐飲券、泡湯券、以及活動熊讚外宿包等等，作為活動抽獎。

台灣商圈產業觀光發展聯合總會長周水美（前排左五）與民眾以行動支持台北外宿節。圖／聯合總會提供

周水美感謝各界的支持相挺與協助，更感謝來自各地前來参加的貴賓與長官，讓整個活動倍增豐富光彩，期盼接下來4個月裡月月有活動，週週有摸彩，讓台北外宿節系列活動順利完成，台北旅宿業住宿提升業績成長。

為迎接情人節，北投的溫泉業者還特別推出七夕好康優惠，期待全台灣的好朋友，都能到台北住宿，不必出國，即可享受國際級的觀光旅宿優質服務。希望大家來台北玩的開心、吃的開心、住的舒適。

觀光傳播局局長劉奕霆表示，除了歡迎民眾來參加台北既定的年度活動之外，從8月21日起到12月，「台北外宿節」將陸續創造留宿台北的主題活動：七夕音樂趴、探秘趴、台北秋趴、LIVE台北FUN音樂、單身趴，每個活動以「PARTY」為號召，就是為大家創造「來去台北住暝」的理由，期待「月月有活動」搭配「週週有摸彩」，來感謝支持「台北外宿節」的好朋友，詳細活動內容將陸續公佈，敬請期待。

台北外宿節查詢網址：https://www.facebook.com/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%A4%96%E5%AE%BF%E7%AF%80-Taipei-Staycation-Festival-101855031639309/