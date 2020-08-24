香尼歐攜手寶鴻堂鐘錶 引領室內設計業打造新視野

長期協助室內設計業舉辦各種議題的香尼歐整合行銷，日前破天荒攜手知名寶鴻堂鐘錶共同策畫，並委由馬薩喬傢飾藝術及PRO360 達人網擔任協辦單位，聯手舉辦一場引領室內設計業打造新視野的「高端鐘錶會談」活動，並展開深度對談，協助設計師瞭解精品與設計緊密的連結度，受到業界高度關注。

香尼歐整合行銷執行長洪敬富表示，該活動為讓設計師學習瑞士鐘錶的歷史與脈絡，並邀請芝柏錶台灣區銷售總監分享產品的觀念和知識。身為國內領先室內設計顧問團隊，期望協助客戶能擁有完整的營運策略，與持續學習材料方面的專業知識，並讓更多室內設計師能大幅提升業績。

瑞士芝柏錶的台灣區銷售總監指出，要在錶裡刻上「SWISS MADE」，其零件必須有至少60％比例於瑞士原產地製造才能印上LOGO，另外在購買手錶時，建議可著重於品牌認同感，保值與否不一定為收藏重點，才能想要長年配戴，喜愛的愛不釋手。

寶鴻堂相關人員表示，擁有40 年專精鐘錶的豐富經驗，目前已代理超過 20 個國際頂級鐘錶品牌，以最頂尖的瑞士德國高級鐘錶品牌、銷售顧問及強大專業背景的維修團隊，建立顧客口耳相傳的好口碑。

這場活動為香尼歐整合行銷的創舉，首次結合鐘錶業，期許設計師接到精品專櫃或豪宅案時，若能對鐘錶知識有專業的說明，可更進一步開啟與業主頻繁的互動，並可為自己的品牌加分，提升案件的成交率。

香尼歐強調，未來將會持續攜手各大企業舉辦室內設計參訪團，引領設計師開創有別以往的經營想法與高度，邁向感性與理性的平衡點，讓自己的事業走向新里程碑。