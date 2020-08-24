新光產險響應「向海致敬」政策 提供民眾完整保障

新光產物保險為響應國家「向海致敬」政策，規劃推出「海域活動綜合保險」，期提供民眾參與海域休憩活動可能面臨的傷害保障，其保障包括，海洋弧菌感染、潛水夫症、失溫等，可能導致死亡、失能及相關醫療費用，或是參與海域活動發生事故而進行搜尋、醫療轉送等所衍生之支出，讓民眾在親近瞭解海洋、從事海域活動時更無後顧之憂，民眾可刊用網路投保，依自身所需增加完整的保障，快速完成投保程序。

海洋是孕育台灣這片土地的母親，帶給我們豐富的天然資源也讓我們心靈得到寄託。新光產物除了提供保險保障外，更深知「海洋保育」的重要性，因此率先響應由「中華民國釣魚生態保育協會」所舉辦的「向海致敬之淨海活動」，該活動號召潛水志工，於日前以基隆東岸防波堤為起點，清除積沉海底破壞海域生態的漁網及塑膠等垃圾，新光產險活動當天提供潛水人員的保險贊助，以確保進行淨海工作時的安全保障，為改善海洋生物的棲息地，豐富海域生態盡一份心力，更希望透過該活動讓海洋保育意識傳遞讓更多人知道。

新光產險提醒，民眾在規劃海域活動時，除事前準備好完整的安全裝備外，可依活動的風險規劃合適的保險商品，在活動當下應注意自身安全及海象變化；同時呼籲民眾遊玩之餘，也記得要養成隨手做環保的習慣，減少一次性垃圾的使用，更勿將垃圾遺留在沙灘或海裡，保持自然環境的原始樣貌，大家一同為創造永續海洋環境而努力。