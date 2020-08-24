創新的八個關鍵力 聰明拿捏數位決策

後疫時代，數位轉型是企業主日日擔憂的議題，然而，在破壞式創新科技當道的年代裡，產業疆界逐漸模糊，企業不必全然自行悶頭轉型，橫向整合或是策略結盟也是需要考量的關鍵，企業在轉型過程中，其實可以與外部新創公司合作。

如何合作？國內許多新創公司其實已經開始將區塊鏈、人工智慧、物聯網、大數據、邊緣運算等新科技逐步融入製造、零售、醫療、金融等各領域，而這些多元的創新應用，皆可以為既有的產業創造新的商機。

KPMG安侯建業數位創新營運長賴偉晏認為，未來企業的成功關鍵在於「以客戶為核心」。完整的數位轉型，並非僅是導入新科技，而應從策略制高點思考組織如何與新科技有效結合，並創造最大價值。以更有效率的方式接觸用戶與提供服務，提升客戶體驗。以網站分析為例，進行個人化行銷，建立客戶輪廓，根據不同客群進行優化行銷方式與內容，來設計符合客戶需求的體驗並提升轉換率。

賴偉晏將於9月1日下午受邀出席「擁抱5G，開放式創新」論壇時分享「驅動企業數位創新的八個關鍵力」，聰明拿捏數位決策。由國發會指導，工商時報與中華軟協共同主辦「擁抱5G，開放式創新」論壇還邀請到國發會副主委鄭貞茂、KPMG安侯建業數位創新營運長賴偉晏、第一銀行資訊管理中心副總經理劉培文分享趨動開放創新與管理趨勢。活動將於9月1日下午假台北國際會議中心102會議室舉辦。對該場活動有興趣者，請洽活動官網報名：https://digi.cisa.tw/forum02.html。