歐德傢俱連續12年獲信譽品牌榮銜

第22屆讀者文摘Trusted Brand信譽品牌上周揭曉，主張健康、環保的台灣家居業領導品牌歐德傢俱獲頒信譽品牌金獎。歐德集團協理陳玫瑰接受頒獎致詞指出，歐德集團會秉持永續經營的態度，精益求精，為台灣的每個家庭打造夢想的家。「感謝國內消費者對歐德的肯定，Order your life。」

讀者文摘主辦，由民眾票選的「信譽品牌」由Catalyst Research進行訪查，歐德傢俱從8,000受訪者中依據可信度、品質、價值、對消費者需求的瞭解、創新及社會責任等六項評比指標中脫穎而出，受到消費者的青睞與認可，連續12年獲得信譽品牌【系統家具類】肯定，獲獎實至名歸。

歐德傢俱長期秉持「生活從想法開始」的信念，注重居家環境品質，致力推廣「建康綠建材」，多年前即在德國進行有計畫循環造林，提供來自於歐洲循環人造森林的低甲醛健康防潮塑合板，製程嚴格把關，經國際檢驗認證，符合健康環保標準。歐德傢俱是業界唯一全系列板材獲得內政部「健康綠建材」標章，曾獲「台灣綠色典範獎」及「國際典範獎」的肯定，為消費者提供「量身訂製」之設計規劃，解決居家裝修上的各種問題，讓忙碌的現代人輕鬆打造夢想家。

新冠肺炎疫情讓國人對防疫工作更為嚴謹，歐德集團超前部署防疫政策，發起「自我保護做到位，面對病毒無懼畏」防疫守則，提供客戶安全無虞的參觀環境，消費者不用出門就可以利用網路線上預約服務，由設計師到府提供專業居家規劃外，此外，更推出視訊介紹服務，輕鬆與設計師互動，歐德快速應變能力作為，獲得消費者高度肯定。