張蓬潔奔墨雕文 藝術展 爆發式動能與立體抽象性的經典結合

奔墨．雕文-—張蓬潔水墨雕塑展 於8月15日在國泰世華藝術中心盛大展開，現場嘉賓雲集、備受好評。

此次展覽策展人是知名美術史學者國立成功大學歷史系所名譽教授蕭瓊瑞教授，「奔墨」的創作，結合抽象的書寫與身體的行動，在超大型的畫面上，展現了一種龍蛇糾纏、風生水起的氣勢。「奔墨」以動態的墨跡，捕捉心象流動的痕跡，時而如重山的疊翠、時而如春潮的呢喃；時而如荒原的行旅、時而如創世的壯闊……，藝術家在一種結合身、心、靈的強大動能中，將剎那化為永恆，也將永恆收於剎那。

配合這些巨型奔墨的作品，則是另一批名為「雕文」的立體化書法文字。文字的立體化表現在近代的藝術表現中，雖非僅見，但張蓬潔的文字雛型來自書法家的母親，從雕文造型的過程中，體現母女親情的深意，而形意結合的巧思，更讓她的這批作品，獲得許多藏家極大的喜愛。此展以傳統的水墨、書法，進行現代創意的展現，在奔放中自有內斂，在雅緻中又見狂放，這是藝術家一次極具意志力與行動力的藝術創舉，值得識者的貼身欣賞與分享。

華人藝術市場導師、ArtTaipei共同創辦人、雲河藝術顧問創辦人黃河老師表示：「張蓬潔的「書法」雕塑非常有趣，她以立體派的多視角精神將「中國字」轉化成「雕塑」，有原創性，而她的水墨作品更是完全拋棄東方傳統水墨的筆墨、皺法、苔點，完全符合美國知名藝術史家羅森堡的「行動」精神！ 張蓬潔的水墨行動藝術具有極高的「原創價值」。檢視藝術史，拋棄西方傳統的架上油畫，有抽象表現之父-波洛克（1914-1956）而拋棄毛筆在台灣則先有劉國松，如今張蓬潔以全身的力量開創全新書畫風貌令人驚艶！」

張蓬潔把自己模擬成一支毛筆，結合肢體動作，並且設計多件 [墨衣]，身穿自己創作的墨衣進行創作，以瞬間的爆發力量完成多件現代水墨作品，十分獨特。雕塑以不鏽鋼與黃銅、水晶元素創作，極具抽象精神。其中的一件「水晶山」雕塑作品，以施華洛世奇水晶元素貼製而成，這款與法國知名品牌迪奧共同研發出的水晶切面光亮閃爍，不僅散發出如北極光的耀眼奪目，也在製作時因其亮度太高易傷眼睛，從2018年開始製作，直至2020年才完成。雕塑也有一式兩件的作品十分具有創意。此次展出多件作品需要身歷其境才能感受到經典的造型、極光的效果與震撼的力量！

她認為展場中巨幅水墨形成「面」、雕塑作品立為「點」，進場參觀者成為看不見的動「線」，只要有人進來，「點、線、面」得以成全。她誠摯地邀請大家參觀指教。

為了讓更多喜愛藝術的朋友瞭解藝術家的創作理念，之前已經舉辦一場黃河老師的專題演講，回應十分熱烈。第二場由策展人暨國立成功大學歷史系所名譽教授蕭瓊瑞老師於八月二十二日星期六下午兩點舉辦「奔墨．雕文．一俠女—張蓬潔的書畫創作」講座，介紹其橫跨水墨與雕塑的藝術實踐過程，精彩可期。為免費講座，誠摯的歡迎大家參加。

展覽名稱：奔墨．雕文-—張蓬潔水墨雕塑展

展覽時間：8/15(六) -8/29(六) (周日休館)

開幕茶會：8/15(六)10:30am

展出地點：國泰世華藝術中心 (台北市信義路五段108號B1)

展覽講座：8/15(六)14:00紙墨抒胸壑。雕刀展萬象-–張蓬潔的藝術行旅/黃河

8/22(六)14:00 奔墨．雕文．一俠女-–張蓬潔的書畫創作/蕭瓊瑞

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