聰明拿捏開放創新法則 「擁抱5G，開放式創新」9/1傳心法

台灣政府近年來積極推動政府資訊、銀行API開放等策略，讓民間機構可以取得大數據，發展多元數位應用服務。不過，開放容易，管理不易，由國發會指導，工商時報與中華軟協共同主辦「金漾世代，數位解碼：擁抱5G，開放式創新」論壇將於9月1日下午假台北國際會議中心102會議室舉行，邀請國發會副主委鄭貞茂、台灣代駕創辦人劉子莊、KPMG安侯建業數位創新營運長賴偉晏、第一銀行資訊管理中心副總經理劉培文分享開放創新與管理趨勢。

鄭貞茂自擔任國發會副主委以來，掌管國發基金投放，看過許多新創案例成功關鍵，他將以「開放式創新與國際競爭力」為題剖析政府創新鼓勵政策和支持資源。2016年才成立的台灣代駕，透過APP媒合代駕服務方與需求方，短短4年間，已完成30萬趟代駕服務，成為台灣代駕龍頭。在過程中，台灣代駕創辦人劉子莊不斷地與他人攜手合作，讓服務更貼近消費者需求，近期也宣佈攜手研勤（3632）推出「Face8台灣臉霸人臉辨識引擎」建構代駕駕駛「驗明正身」的管理系統，讓使用者安心。在這段創業過程中，劉子莊將以「從等嘸人到台灣第一：台灣代駕的開放式創業」為題分享創業歷程。

根據KPMG在近年的調查中發現，數位化的程度與企業營收成長，具有高度的相關性。企業如何運用這些數位化資料幫助企業進行決策與及提供更好的客戶體驗，就需要透過了解客戶消費行為，進行產品市場定位、個人化行銷策略、銷售預測等，達到銷售營收的提升。KPMG安侯建業數位創新營運長賴偉晏將會在這場論壇中分享「驅動企業數位創新的八個關鍵力」，聰明拿捏數位決策。

公股行庫中，第一銀行可說是數位化最成功行庫之一，第一銀行資訊管理中心副總經理劉培文是第一銀行數位化過程中要角，尤其在推動金融服務數位化、API開放、攜手TSP業者等經驗豐富，他也將擔任座談與談人分享金融服務開放創新的未來趨勢。對該場活動有興趣者，請洽活動官網報名：https://digi.cisa.tw/forum02.html。