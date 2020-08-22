北科大新北市校友會力挺校方爭取建啤都計變更回饋公有土地為大學用地

國立臺北科技大學新北市校友會8月22日召開第八屆第二次會員大會，北科大校長王錫福到場提出校務報告，也針對北科大起心動念積極爭取建啤都計變更回饋公有土地作為大學用地的緣由，向在場的校友作出完整的說明。

此次會員大會也進行音樂勸募活動，在新北校友的慷慨解囊下，將現場募得的97400元全數捐給母校「品德教育基金」。

新北市校友理事長陳正峯向出席的在場校友述說他的父親和丈人都是35年機電同班同學，也是新北校友會的永久會員，二哥陳正育62年三礦三，更是與現任校長王錫福同屆。陳正峯強調，身為現任校友會理事長，未來只要校友會有需求，會盡已之力，無怨無悔的為校友服務。

新北市校友理事長陳正峯主持會員大會。圖／黃台中

目前新北市校友會的永久會員有131位，北科大校長王錫福排名30位，很早就參加了校友會。王錫福致詞時說明今天是以兩種身分來參加會員大會，一方面是以校長身份代表參加，也是以新北市校友會的會員來參加此次的活動。

針對北科大爭取建國啤酒廠的用地發展和校方立場，近期頻頻出現在新聞媒體的版面，王錫福校長特別以投影片說明為何校方要爭取建國啤酒廠的真實原因及事件的內涵。

北科大校長王錫福詳述爭取建國啤酒廠土地回饋校內建校的願景。圖／黃台中

王錫福指出，北科大是QS世界大學排名500大、亞洲百大的國內頂尖實務研究型大學，但長期來受限校地狹窄，對學生學習及教學研究帶來極大的不便，不利技職教育的發展。

台北科技大學在台北工專時期學生只有3800位，校地面積有12.9公頃，現在有19個科系、26個碩士班、17個博士班，學生超過13000人，但是校地面積只有9.6公頃，少掉的原因是忠孝東路以前是校內的運動場，北市府以往徵用臺北工專校地逾3.3公頃，現在變成忠孝東路、建國南路，「北市府應該支持將建啤都更回饋給市府的土地無償撥付北科大作為校地使用。」

王錫福指出，一百多年來台北科技大學一直是技職教育的領航學校，在很多技職教育的政策，教學、研究、服務都是其它科技大學的模範，過去兩年多執行了高教深耕計畫，在今年年初評審的時候，台北科技大學也是所有科技大學高教深耕計畫施行的第一名。王錫福強調，現在是一個無國界的時代，北科大不但要成爲台灣技職教育的領航學校，也希望成爲國際的優質科技大學。「同樣是科技大學，我們應該跟一般的科技大學擁有同樣的高度，我們的視野是要有一些的差異。」

王錫福表示，在科技大學裡，北科大是最好的，但校地卻是最小的，「我們在法理，正當性，都是站得住腳，爭取這麼卑微的需求，難道是錯的嗎？」王錫福感謝郭治華理事長帶領歷屆校友透過登報，用正面的方式表達學校的立場和訴求。希望大家繼續努力，別怕公義喚不回。

王錫福上任後，從六個主軸裡面規劃出七大面向治校，落實多元的實務教學，加強學生的品德教育，發展特色的基地研發，提升國際合作交流，推廣校園建設，提高服務品質。

校友會全國總會理事長郭治華指出，王校長積極爭取建國啤酒廠這塊土地作為校內發展用地，用心帶領北科大，將百年的技職教育傳承，希望校友們繼續支持。

校友會全國總會理事長郭治華號召全省校友支持爭取建啤用地。圖／黃台中

北科大校友總會在媒體刊登的廣告以「重視技職教育發展，奠定台灣產業未來為主軸」，全文訴求的是：一、國有財產署所持有建啤廠區15.45%國有地權，公地公用，移撥為技職教育基地，為國舉才振興產業，為臺灣產業再登高峰。二、臺北市政府過去徵用臺北工專校地逾3.3公頃，擴建忠孝東路以及建國南路，現今建啤工業區變更回饋土地，盼請臺北市府支持無償撥付臺北科大作為校地使用。三、完整保障臺酒公司開發權益，振興鄰里商圈。在建啤都更案膠著之際，該校能協助臺酒與文資規定，加速都更進度。四、北科大承諾，保存古蹟、歷史建築及啤酒產線微量生產，文化資產活化保存再利用。市民享有生態開放校園以及更高品質的友善綠空間。

校友總會期盼社會各界支持臺北科技大學建啤都計變更提案，結合文資、社區、文教使用，規劃文創、大學、產業文化地景，為臺灣文資文創、臺酒、教育、都市發展創造多贏。