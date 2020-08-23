2020年金融科技研習營以零距離深刻感知金融科技的魅力

8月20日(四)來自全台41所高中的120名高中生齊聚元智大學彥公廳，參加由元智大學以及台灣新經濟發展學會聯合主辦的「2020金融科技研習營」，以零距離深刻感知金融科技的魅力。

當天上午首先由元智大學副校長林志民代表校方致歡迎詞，期勉在座青年學子掌握科技脈動，作好新興科技發展前緣的領航員。接著，兆豐金控副總兼發言人林瑞雲為研習營揭開序幕，在開場演講中對我國金融產業的發展進程詳加闡述，並指出我國金融產業在金管會積極推動下已全面邁進金融科技的新世紀。

元智大學智慧生產管理創新中心主任蘇傳軍隨後作主旨演講，說明人工智慧助力塑造全新生活場景。捷鎏科技、元大銀行、南山人壽、台灣金融發展協會、與國泰人壽等企業高管也接續闡述精彩實務專題，讓青年學子親眼目睹金融科技已在我國金融產業的各個實務領域深入紮根。

當天下午學員們先參觀了元智大學重點研究中心，並在主辦單位安排的人工智慧桌遊中，讓學員們親自動手進行分組競賽。競賽過程中的思維激盪，讓學員們在無形之中將科技種子植入腦海，啟動科學探究之旅。總籌研習營活動的元智大學數位金融學群召集人丘邦翰表示，舉辦金融科技研習營的主要目的是幫助青年學子在浩瀚無邊的宇宙時空中開闊視野、放飛夢想。因此，未來將加大力度、持續推動，讓更多的青年學子「夢想啟動創新、科技實現夢想」。