大葉大學英語系攜手北斗家商舉辦英語營 學習英語同時認識異國文化

大葉大學英語學系舉辦一日英語營，邀請北斗家商學生到校，跟隨中、外籍老師認識語言與文化，大部分學生都是第一次接觸到外籍老師上課，直呼不用飛出國就能與外籍老師全英文對話，是嶄新的學習體驗。

北斗家商黃百隆組長(右一)說，大葉大學安排美國籍老師白德禮老師(左二)上課，深受學生喜愛。圖／大葉大學提供

英語學系副主任李晶菁指出，教育部鼓勵大學落實大學社會責任，在地實踐、放眼國際，英語系今年開始推動大學社會責任實踐基地種子計畫(USR Hub)「攜手學英語」，協助在地各級學校英語向下扎根，一方面辦理「扶英計畫」，幫助偏鄉或是學習弱勢的孩童學習英語，另一方面，配合強調核心素養學習的新課綱，大葉大學也協助高中職舉辦多元活動，此次運用暑假開設的語言與文化營，共有24名北斗家商的高二學生參加，課程包含遊戲、音樂、戲劇等主題，由白德禮老師、曹秀蓉老師、陳建志老師與她講課，帶領學生從語言學習、文化理解等面向，增進對英語的認識及興趣。

大葉大學外語學院院長李世傑歡迎北斗家商學生。圖／大葉大學提供

北斗家商實研組組長黃百隆表示，感謝大葉大學分享學習資源給高中職，為了提升學生英語學習成效，特別與大葉大學合作暑期一日英語營，讓學生到大學當一日大學生，學習英語同時認識異國文化。大葉大學英語系相當用心，不只是設計了豐富的課程，更安排美國籍的白德禮老師和學生互動，老師雖然使用全英文上課，但會根據學生的情形調整語速和用詞，幫助學生進入狀況，學生反映非常熱絡。

大葉大學英語系陳建志老師與北斗家商學生互動。圖／大葉大學提供

北斗家商國際貿易科二年級的劉炘宴認為，大葉大學英語營提供了不一樣的體驗，是她第一次跟外籍老師接觸，老師用遊戲的方式，讓大家分組聯想單字，學到許多單字。國際貿易科二年級的陳文圓說，她想增加英語能力，因此報名參加英語營，大葉大學安排的課程很活潑，讓大家能在歡樂的氣氛中學習，對開口說英語也比較不害怕。