三倍券政策激勵 店家再次迎來消費客潮

三倍券政策上路一個月以來，受到政策激勵，桃園商圈店家紛紛感受到持券消費民眾增多，等同現金的交易方式也相當方便。店家樂見政策施行，紛紛配合政府政策推出各項優惠，希望帶動新一波消費。

桃園市站前商圈文化觀光發展協會理事長張永隆表示，疫情高峰期間對商圈影響很大，人都不敢進來，店家生意受到影響。現在疫情漸趨和緩，民眾持消費券來商圈消費的比例增高，把原本交易的現金換成三倍券，約佔營業額15%左右，民眾普遍接受程度很高。

三倍券催出業績與人潮

台灣防疫有成，疫情獲得控制，站前的店家也開始恢復商機。「我們商圈人流之前有受到影響，現在有漸漸回流，整體業績成長約在一成以內。」受到三倍券激勵消費成長，部分商圈店家推出消費滿1,000元可摸彩及買千送百等優惠方案，希望能刺激更多人潮與錢潮。

站前商圈靠近中正路火車站，百貨公司、流行服飾、美容美髮、知名連鎖店、體育用品店、3C資訊廣場、娛樂中心林立，假日時是東南亞新住民與外籍移工人流最龐大的地區，目前因為疫情不少移工無法入境台灣，理事長期盼政府能挹注更多資源，在此特殊時期穩住活絡商圈。

博愛商圈持三倍券客人激增，老闆店家都感受業績成長。

桃園博愛商圈也因三倍券而業績上衝，博愛特區文創商業發展協會理事長張得均表示，三倍券帶來的業績效應看得見，整體業績成長了35%，甚至有咖啡業者收到民眾持三倍券瘋狂訂購，「一週就出貨就好幾箱。」

三倍券發威 古城區業績成長三成五

博愛商圈的特色店家都很歡迎三倍券，趁勢加碼搭配三倍券200/500面額推出各種組合優惠，並由協會以「古城區小旅行」的帶逛遊串聯行銷，民眾不但能走讀古城，感受歷史街區風貌，也能享有各種振興優惠，在古城內品嚐小吃，參訪文青小店，大啖振興餐，頻呼物超所值。

目前商圈內不少店家推出三倍券優惠方案，包括知名飯店推出一泊二食加值套裝行程，部分店家消費一定金額以上贈送商品或優惠折扣，也有店家把三倍券加值放大，消費滿200元加值為250元，3,000元加值為4,500元不等，民眾可說是買越多，賺越多。

理事長表示，之前疫情對小店家帶來衝擊，雖然人流減少有限，但民眾縮手不願消費，客單價下滑，營收減少。三倍券上路後，店家從觀望到全力支持，「真的有吸引到客人前來，業績也有增加。」現在協會輔導店家繼續加碼推出三倍券優惠，努力把業績三倍放大，歡迎客人多來博愛商圈小旅行，支持在地店家。