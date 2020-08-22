國際獅子會舉辦萊恩盃MINI棒球公益邀請賽

鄭文燦市長盼小選手們全力以赴、爭取佳績

桃園市長鄭文燦今（22）日上午前往八德區大勇國小，出席「國際獅子會300G2區萊恩盃MINI棒球公益邀請賽」活動時表示，感謝國際獅子會300G2區，平時投身社福、醫療、教育、文化等領域，幫助社會弱勢，今日結合公益舉辦「國際獅子會300G2區萊恩盃MINI棒球公益邀請賽」，可望成為鼓勵桃園少棒的最好比賽，預祝小小選手們全力以赴，在充滿汗水的球場中，拚戰到最後一刻，發揮棒球永不放棄的精神，交出好成績。

鄭市長於會場揮棒擊出一支長打獲得滿堂彩。圖/傅秉祥

鄭文燦致詞指出，棒球從日本傳入台灣超過百年，曾寫下台灣棒球傳奇，提振國人信心，因此素有「國球」之稱。鄭市長也說，中平國小及大勇國小於「108學年度國小棒球運動聯賽硬式組全國賽」中分別獲得前2名佳績，現在台灣三級棒運也幾乎由桃園市內國小、國中、高中的棒球隊拿下冠軍，正在寫下桃園棒球傳奇。桃園升格後，已陸續興建多個棒壘球場，並規劃於大漢溪畔興建大溪棒壘球場，未來將建置更多球場活動空間，發展桃園體育活動。

鄭市長與300G2區國際獅子會成員、參加比賽的少棒隊伍等一起合影。

國際獅子會300G2區總監魏淑蓮表示，「國際獅子會300G2區萊恩盃MINI棒球公益邀請賽」雖為迷你型卻展現無限活力，相信在職棒球星指導及傳承下，小球員們肯定收穫滿滿，未來獅子會也將持續參與更多社福與公益活動，邀集更多市民響應支持。國際獅子會棒球委員會主席李鎧吉表示，為響應市府「棒球扎根計畫」，由獅子會棒球委員會籌辦邀請U8及U10共20支隊伍參賽，活動現場也舉辦義賣活動，並致贈「108學年度國小棒球運動聯賽硬式組全國賽」冠亞軍的中平國小及大勇國小比賽訓練器材，支持桃園基層棒球發展。

主辦單位提供豐富的球具獎品勉勵參賽隊伍爭取佳績。

今日包括市議員呂林小鳯、朱珍瑤、段樹文、市府八德區長邱瑞朝、大勇國小校長陳永發、國際獅子會300G2區總監魏淑蓮、國際獅子會棒球委員會主席李鎧吉及知名職棒球星陳致遠、陳仕朋等均一同出席活動。