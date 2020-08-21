高雄國賓飯店「頂級黑松露海陸套餐品酒會」限時登場 賞夜景、饗美饌、品名酒

精緻美食佐以香醇好酒總能相得益彰，而飲食的享受由此更顯豐富多元、餘韻無窮。位於愛河畔高雄國賓飯店將於8月29日晚上在20樓高空酒吧-陶然亭推出「頂級黑松露海陸套餐品酒會」，以精緻套餐搭佐阿根廷台階酒莊的氣泡酒、白酒、紅酒，創造舌尖最對味的享受，讓佳餚、醇酒、美景的完美結合，譜出曼妙的愛河仲夏夜之夢。

高雄國賓飯店攜手酩悅‧軒尼詩合辦，將獻上五道如藝術品般的美饌，搭佐四款芳醇美酒，讓味蕾享受美好食光，每位1,600元加一成服務費。首先上桌的是「黑松露卡布奇諾濃湯」，松露是世界三大珍饈之一，有「黑鑽石」美稱的義大利黑松露更是珍稀，色澤如墨且散發深邃獨特的芬芳，濃郁蕈菇和發酵氣味讓卡布奇諾濃湯整體風味更加渾厚，如絲綢般的口感香濃細緻；鬆軟綿密的「黑松露馬鈴薯泥」，現刨黑松露提點出馬鈴薯本身的質樸清甜，輕易地在口中化開，瀰漫森林般的氣息彰顯存在感；主菜為「美國Prime等級紐約客200g併波士頓龍蝦半隻」，取運動量大的牛前腰脊肉，油花分布均勻，嫩中帶腴，經高溫鐵板香煎後呈現迷人焦糖色澤，油脂豐富、軟嫩鮮甜的厚切牛肉，口中感十足，與主菜相互映襯的是肥碩甘甜的波士頓龍蝦，經爐烤後更顯Q彈紮實，盡現大海珍寶的鮮美滋味；緊接上場的是「巧克力香蕉舒芙蕾佐優格雪酪」，輕敲舒芙蕾吹彈可破的表皮，柔滑綿密的內餡及濃郁的巧克力香氣傾瀉而出，與濕潤帶焦香的香蕉果肉形成絕妙口感，搭佐一旁的優格雪酪更添一抹清爽微酸，夢幻滋味令人難以抗拒；猶如精品般細緻奪目的「迷你秘密花園」，以數款結合甜蜜果香與多重滋味的法式甜點，為極致饗宴畫上完美句點。

佐餐的四款紅白酒來自於阿根廷葡萄酒常勝軍Terrazas台階酒莊，其中最著名的馬爾貝克酒款曾被酒類雜誌評選為十款必喝之一，來自Ugo Valley，手工採摘的台階馬爾貝克葡萄，經過12個月的頂級法國橡木桶陳年之後，有著紅黑色漿果氣息及淡淡香草香，是一款耐喝又引人入勝的酒款。禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康

訂位專線：(07)211-5243 i River自助餐廳

官網：http://www.ambassador-hotels.com