2020金屬創新應用競賽學生組初選成績揭曉 34件作品入圍

文/葉圳轍

由經濟部工業局主辦，金屬中心承辦的「2020金屬創新應用競賽」，分為社會組與學生組，學生組初賽，今(21)日在金屬中心高雄總部舉行，大會從23所學校、160件參賽作品中選出34件入圍， 決賽及頒獎預計11月在高雄舉行。

該競賽今(2020)年邁入第17屆，以金屬創新應用為主軸，分為社會組與學生組，目的乃在發掘並培養國內金屬設計製造人才，及鼓勵金屬業者投入研發創新工作，邀集全國相關系所之師生及產業界參與競賽活動，充分運用金屬特性及導入創新設計概念，促進產業界與學界交流觀摩機會，擴展金屬材料應用層面，創造國內金屬產業新的發展方向。

學生組初賽分為「技術突破‧價值創造」、「材料替代‧創意生活」及「材料優化‧效能提升」三個主題。評審評分標準，技術突破佔40%、價值創造佔30%、量產可行性佔15%市場性佔15%。

執行單位金屬中心處長劉偉中表示，而為鼓勵學生積極參加該競賽，該中心除了寄發宣傳海報給國內大專院校150個相關系所外，也深入校園舉辦12場說明會及2場推廣工作營，廣邀大專院校學生參與。

統計今年學生組參賽件數創新高，達160件，較去(2019)年93件大幅成長72%，競爭激烈。學生參賽作品若以地域計，北、中、南地區學校分別有124件、26件及10件，若以學校參賽件數排名，前五名分別為銘傳大學(38件)、東南科技大學(35件)、雲林科大(16件)、明志科技大學(14件)及清華大學(11件)。

此外，由於產業的環境變化激烈，為鼓勵學生積極投入金屬創新應用領域，經濟部工業局今年特別加碼獎金，除了提高入圍者材料補助費外，決賽獲獎前三名的獎金，也由8萬、5萬、3萬，提高至10萬、6萬、4萬元，佳作為5千元。

據悉，學生組獲選進入決賽並繳交參賽模型者，每組可獲得5,000元材料補助費。

劉偉中說，大會每年也會遴選競賽得獎作品參與國際競賽；其中，去(2019)年得獎作品easy-cargo，即獲推薦參加Core77 Design award 2020，並獲得學生組冠軍，顯示國內學生作品在國際競賽舞台毫不遜色，表現亮眼。此外，今年也推薦2件去年得獎作品，參加德國IF設計新秀獎，期讓競賽成果發揮更大效益。