台灣空氣品質健康安全協會 參加2020台灣淨博會

新冠肺炎病毒肆虐全球，確診病例已經高達2000多萬例，並奪走了80萬條人命，而WHO在來自32國的239名科學家，發表公開信呼籲正視新冠肺炎病毒會透過空氣傳播的問題後，也已經承認新冠病毒除了接觸、飛沫傳染外，也可能透過空氣傳播病毒，因此淨化室內空氣品質及消滅空氣中的病毒，也成為相當重要的新課題。

為了喚起國人對於室內空氣品質的重視，台灣空氣品質健康安全協會於8月27日（四）至30日（日），結合了以「今日防疫布局‧明日健康幸福」為主題的「2020台灣室內設計／材料大展」，在台北南展覽館一樓K區，舉辦「2020台灣室內空氣品質淨化博覽會」（簡稱「台灣淨博會」）。邀請國內空氣品質淨化相關產業廠商參展，並向觀展民眾介紹改善室內空氣品質及滅菌、防疫的新科技。

8月30日（日）上午10點至12點則在展場內的「趨勢論壇」，由台灣空氣品質健康安全協會理事長沈世宏（前行政院環保署署長）擔任引言人，邀請明志科技大學教授洪明瑞、康福好居環境科技股份有限公司總經理朱正強、大晶光電股份有限公司董事長張葉岸、銘祥科技實業股份有限公司總經理等人以「免疫建築」、「裝修甲醛治理與法律糾紛」、「光觸媒空氣淨化技術與應用」及「室內空氣品質IOT自動監控系統」為題分享相關資訊與科技。

近年來，不少醫學研究均指出，空氣汙染已成為影響人類生存最大風險的殺手，因為人類壽命受空氣汙染影響的平均壽命是1.9歲，遠遠高於吸煙（1.8歲）、濫用藥物及酒精（11個月）、不衛生的水（6個月）、交通事故（5個月）、愛滋病（4個月）、瘧疾（3個月）、恐怖攻擊（23天），而空氣汙染也跟人類罹患肺癌、肺腺癌、肝癌、心臟病等心血管疾病、中風、失智、糖尿病、骨質疏鬆、乳癌、憂鬱症、基因變異等疾病息息相關，每年全球因此丟掉性命者也高達900萬人，就連台灣每年的死亡人口，也有9%與空氣汙染有關！

也因此，台灣空氣品質健康安全協會希望透過「台灣淨博會」的舉辦，深化國人對於空氣品質健康、安全以及衛生等呼吸權的重視，媒合空氣品質淨化產業與國內民眾需求，藉以提高國人的居住、生活品質及健康與安全。