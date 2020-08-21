葉國新教授傳授藝術鑒定、詐騙、作偽相關課程　受到司法界肯定

因應藝術市場快速崛起，藝術品價值不斷攀升，導致藝術相關產業的買賣糾紛、作偽問題層出不窮。司法官學院19日舉辦「109年度司法官學院檢察首長領導研習營」，力邀以鑑定書畫藝術品聞名的知名教授葉國新博士，講述藝術鑒定、詐騙、作偽相關課程，受到檢察總長江惠民、司法官學院院長蔡碧玉及各地一、二審檢察長的肯定與讚賞。

葉國新表示，感謝蔡碧玉院長的推薦，此次課程為司法界「超前部署」，代表台灣司法界對於社會脈動具有高度敏感度，認為完善台灣藝術市場律法，未來前景可期。

葉國新表示，感謝司法官學院院長蔡碧玉的推薦，此次課程為司法界「超前部署」，代表台灣司法界對於社會脈動具有高度敏感度，認為完善台灣藝術市場律法，未來前景可期。

葉國新指出，在該課程中分享多年鑑定經驗所累積代表性作品樣本，包含著名的揭二層作偽、世界級藝術家傅抱石真跡，十一色奈米噴墨印刷作偽等，並將這些樣本利用100-1200x高倍數顯微鏡與透光版進行測試，讓檢察長們能透過肉眼實際觀察，了解真偽作品的各種材質特性。

課堂後，並進行「超級比一比」活動，讓檢察長們能透過實際操作專業鑑定儀器來嘗試判斷作品的真偽。面對日益猖獗的作偽犯罪，葉國新博士特別注重學術與實務並重，實務方面，特別分享作偽集團的幾種不同的造假手法，並介紹如何將東方傳統鑑定方法結合留學英國所學到的「邏輯化」、「系統化」的藝術鑑定方法來為藝術品進行鑑定，教導檢察長們如何從不同的筆跡、墨色、媒材等紙張材質作分辨、不同筆種留下的不同效果等知識，運用系統性來透過「鑑定證據」來辨認作品。另外還分享鑑定界的小行話、藝術拍賣的秘辛和目前台灣藝術相關產業中律法尚且不足的部分。

「鑑定可以說是最深奧的藝術欣賞」葉博士表示，還特別傳授如何欣賞藝術品，並介紹好的藝術品是如何因為美好的價值而成為藝術品中值得投資的標的物，讓檢察長們學習如何在廣大的藝術市場中，判別每個藝術品的收藏價值。