攝陽企業 引領產業防疫新運動

領導未來的製造技術，智慧工廠￭三菱電機

日本工廠自動化龍頭業者-三菱電機，8月19~22日在南港與關係企業-攝陽企業及10家企業夥伴合作聯展，以「領導未來的製造技術，智慧工廠￭三菱電機」為主題，吸引本屆2020台北國際自動化展的參觀者，人潮絡驛不絕。

攝陽集團董座稻葉元和跨洋受訪表示，2019年因中美貿易的摩擦、全世界的設備投資需求量減少及台灣主要產業-液晶相關的投資已達飽和之下，台灣攝陽FA事業的業績確實不如預期，但他看好2020年的展望指出，台灣防疫有成，製造業受新冠肺炎影響相對較小，因應新冠肺炎的影響，新增設備的投資需求如遠端操作的機器、e化電子商務物流、電動機車／腳踏車、醫療器材、食品等增加，另加上台商回流、對先端產品的投資擴大，帶動半導體、PCB（印刷電路板製造）、物聯網對工廠自動化產品的需求，因此台灣攝陽FA事業今年銷售額以增加10%為目標。

為後疫時代的智慧製造、IoT化提出具體方案。圖/陳逸格攝

就新冠肺炎影響下的攝陽企業後續計畫，稻葉元和表示，受疫情不確定性影響，最新技術的介紹及個別商談原預定由日本三菱電機技術人員來台對應，現在改以線上研討會進行。此外，攝陽在台灣累積的技術及知識也會平行展開，以期能為強化台灣製造業的全球競爭力盡力。為因應台灣對海外生產據點做遠端控制及製造據點移動的相關需求，攝陽提供可遠端監視及使設備順暢建構的提案已準備就序。

實現智慧工廠的開放式整合網路。圖/陳逸格攝

稻葉元和強調，「台灣的防疫工作全球注目，今後在人員移動受限制的情況下，希望能為涵蓋海內外製造據點的所有台資企業們，提供最有效率的生產系統！」