8月22日淡水漁人碼頭震撼煙火秀登場 交通資訊看這裡 讓你輕鬆玩樂趣

【新北市訊】今年8月15日淡水漁人碼頭七夕煙火暖場秀才剛落幕，民眾反應便好評不斷，不斷敲碗期待著8月22日更炫爛奪目的重磅加長版主秀登場，現在，想了解當天活動的各位朋友趕緊看過來！！當晚7點開始，首先登場的便是充滿異國風情的「Nite Birds」樂團精彩演出，動感華麗的樂風讓雙腳不禁想隨著節奏打起拍子，緊接著8點便是大家期待已久的加長版5分20秒煙火秀登場，今年首度採用與澎湖花火節同等高規格國際比賽冠軍的高空彈，震撼加倍，最後，煙火結束後還別急著走開，緊接著還有全新的情人橋光雕秀登場，總共932盞科技智慧LED變幻燈光搭配千瓦連續功率音響系統，讓人嗨翻一整晚!!

舊沙崙海水浴場前廣場位置

新北市農業局在此同時呼籲民眾，8月22日可使用淡水眾多大眾運輸工具來到漁人碼頭，如搭乘全國第一條幾米公共藝術的淡海輕軌到濱海沙崙站轉乘藍海1線公車，或是由淡水捷運站轉乘紅26、857及836號公車，此外還可由淡水老街渡船頭搭乘交通船，感受不一樣交通體驗。至於自行駕車的民眾，除可停放在漁人碼頭停車場外，還可利用碼頭外中正路二段油車口停車場與淡海路舊沙崙海水浴場前廣場。

淡水漁人碼頭可使用替代道路路線圖

新北市農業局提醒，為避免塞車影響出遊興緻，所有至港區公車從下午4點開始僅停靠「淡水魚市站」，同時間亦陸續針對港區內外交通進行管制，請民眾配合交管人員指引，此外，活動結束為疏導人潮及維持車流量順暢，建議駕車民眾可多使用替代道路，開往淡金路再至台北或三芝方向：從漁人碼頭第1出入口離開之汽車可行駛沙崙路，再右轉濱海路或新市二路銜接淡金路；第2出入口離開之汽車可行駛中正路2段往新市鎮方向銜接淡金路，如此可避免往淡水市區車流過量造成回堵，影響旅遊興致。