引領機器人突破應用限制

所羅門 自動化展多項展出 吸睛

根據IEK報告，全球物流自動化市場將維持20~30%年增長率，2023年將達806億美元。國際大型物流服務體系應用智慧解決方案已成趨勢，例如Amazon、菜鳥、京東、DHL等紛紛從倉儲智動化著手，作為決勝關鍵。如何加快進出貨效率、有效運用包裝箱空間與省下運費包材成本，成為業者想突破的現況。

看好智慧物流與自動化、智慧工廠轉型需求，所羅門以「AI 3D視覺賦予機器人感知能力」為主題參展，與合作夥伴共同展出多達16項智慧製造與智慧物流的相關應用，包含台灣首次發表的智慧物流分撿與包裝解決方案、領先業界技術的智慧焊道辨識方案、智能打磨系統。

所羅門推出智慧物流解決方案，包含分揀、包裝裝箱等流程。運用深度學習辨識技術，讓機器人可不需事先學習，即能辨識上萬種物件，且機器人能根據訂單內容，計算需要的材積，無論是為客戶訂單找尋最合適大小的包裝紙箱，或是將物流箱內排列空間使用到極致，都能幫客戶找到紙箱空間利用的最佳化解決方案，為業者省下包材與運費成本。

看好物流導入智能化需求，所羅門自主研發智慧物流解決方案，包含分撿、智能包裝等，為業者省時間與成本。圖/所羅門提供

所羅門補充，在少量多樣或產品變異性高的環境下，機器人無法自我辨識判斷，且通常需要人將雜亂放置的物件整齊擺放後，機器人才能取料。所羅門自主研發的AccuPick能解決過往傳統視覺方式無法處理的產線困難，符合現今業者彈性需求的工作環境，並廣泛應用在智慧物流與智慧製造領域。該產品已獲得國際前三大物流商與多家全球500大企業使用，例如物流、汽車、製造、鞋業、藥廠等。

在智慧製造應用上，焊接後的焊道表面處理一直是業界的一道難題，焊道檢測需要事先教導檢測路徑、精密定位檢測、且需要經驗豐富的師傅人工判斷檢測與標記焊道位置，監控系統複雜且冗長。

所羅門領先業界，教導機器人成功辨識何謂焊道，能在工件上自動標定焊道的長寬高與位置，即便隨意擺放工件也能自動標記檢測位置，並利用電腦螢幕上的色差告知工作人員焊接狀態，大幅簡化焊道檢測流程。這項技術已獲得日本最大焊接機器人公司青睞。

所羅門從多年AI 3D視覺經驗研發出智能打磨系統，可運用在各式鑄造、模具、碳纖等製程中。例如，過往渦輪葉片的檢測與打磨，需要多道手續，耗時又耗工。所羅門能教導機器人成功辨識每個渦輪葉片的角度偏差，並與3D檔擬合(3D matching)，因此能自動導引機器人進行打磨，提供智能化的打磨方式，為業者省下約3倍時間。

所羅門教導機器人學會辨識焊道，可大幅簡化焊道檢測流程。圖/所羅門提供

機器視覺雖已廣泛運用在工業上，但透過傳統自動化光學檢測(AOI)辨識條件有諸多限制。所羅門自主研發的AI檢測軟體，可成功辨識過去做不到的隨機位置檢測、金屬表面處理、不規則物件與食品外觀檢測等狀況。該軟體已獲得隱形眼鏡大廠採用，協助客戶提高篩檢良率5-6%以上，過去客戶70%人力用在檢測線，現在也能有效省下人事成本。這次自動化展展出不易辨識的咖啡膠囊與多國錢幣金額計算，並開放挑戰，歡迎參展貴賓與AI機器人PK辨識速度。