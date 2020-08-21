新北府中商圏活動起跑 打造獨一無二的「府」興潮色盤

過去曾是府城中薪的「板橋府中商圏」，近年在台北捷運府中站及板橋火車新站的發展下，便利的聯外交通帶動整個區域，成為公務機關、商業機能、娛樂購物…等多元匯集的複合型商圈，附近還有板橋最大的觀光湳雅夜市，也因補教業集中在此，讓許多學生及年輕族群喜歡在課餘和休閒時間聚集於此, 活潑且具有活力的風格 形塑著一般人對於府中商圈的都會印象。

新潮時尚、年輕活力、傳統人文推砌匯聚著城市質蘊和願景，就連市長侯友宜也相中府中的魅力與潛力，將已城鄉文化、交通、公園、教育等元素做為核心價值，全方位打造板橋府中做為「新北美學」的示範點，以此為鏡由生活環境落實，提升整體市民的素養，創造出具有未來思維的美學新城。在板橋區商圈景觀發展協會理事長劉朝翔的引領下，「板橋府中商圏」也將跟隨其腳步，以在地、國際、文青、新潮劃成的十字軸線，結合商圈百市林立塑造出的文藝氣息，並已商家及遊客匯聚而成的「人潮」做串聯，用不同的色彩拼圖劃出在地形形色色獨有的風景，繪製出專屬在地色彩的風格美學，以傳遞舊有文化精神，開啓「府中」城市觀光價值的新潮流。

理事長劉朝翔表示，以「潮」概念翻轉、創新和活絡打造城市「潮色盤」，在繽紛幻化的萬花筒中綻放出絢麗的容貌，「府中是什麼顏色」 在這裡沒有一定的答案，而是由街廓、捷運府中站、觀光景點、知名店家等不同的特色，不同的色彩和姿態調製而成每個人心中的「府中」樣貌，用創新的視角翻閱更多在地故事，也以店家優惠響應線上行動支付，傳遞著線上至線下帶來生活便利性的宣導，極具寓教於樂的意義。

今年「板橋府中商圈」將舉辦一系列的精彩活動，讓民眾實際行動•由DressCode顯現眼中的城市色彩,拍下照片上傳FB打卡、抽獎及票選，從中參與共同形塑府中的多元個性，讓人重新發現「府中」不為人知的一面，顛覆你的想像,還有更多的活動即將上線•「板橋府中商圈」將以全新的色彩帶領一同發掘不一樣的城市新感受。