新北府中商圏活動起跑 打造獨一無二的「府」興潮色盤

由板橋區商圈景觀發展協會理事長劉朝翔引領府中商圈優質店家合影。圖／陳愛珠
由板橋區商圈景觀發展協會理事長劉朝翔引領府中商圈優質店家合影。圖／陳愛珠

過去曾是府城中薪的「板橋府中商圏」，近年在台北捷運府中站及板橋火車新站的發展下，便利的聯外交通帶動整個區域，成為公務機關、商業機能、娛樂購物…等多元匯集的複合型商圈，附近還有板橋最大的觀光湳雅夜市，也因補教業集中在此，讓許多學生及年輕族群喜歡在課餘和休閒時間聚集於此, 活潑且具有活力的風格 形塑著一般人對於府中商圈的都會印象。

新潮時尚、年輕活力、傳統人文推砌匯聚著城市質蘊和願景，就連市長侯友宜也相中府中的魅力與潛力，將已城鄉文化、交通、公園、教育等元素做為核心價值，全方位打造板橋府中做為「新北美學」的示範點，以此為鏡由生活環境落實，提升整體市民的素養，創造出具有未來思維的美學新城。在板橋區商圈景觀發展協會理事長劉朝翔的引領下，「板橋府中商圏」也將跟隨其腳步，以在地、國際、文青、新潮劃成的十字軸線，結合商圈百市林立塑造出的文藝氣息，並已商家及遊客匯聚而成的「人潮」做串聯，用不同的色彩拼圖劃出在地形形色色獨有的風景，繪製出專屬在地色彩的風格美學，以傳遞舊有文化精神，開啓「府中」城市觀光價值的新潮流。

理事長劉朝翔表示，以「潮」概念翻轉、創新和活絡打造城市「潮色盤」，在繽紛幻化的萬花筒中綻放出絢麗的容貌，「府中是什麼顏色」 在這裡沒有一定的答案，而是由街廓、捷運府中站、觀光景點、知名店家等不同的特色，不同的色彩和姿態調製而成每個人心中的「府中」樣貌，用創新的視角翻閱更多在地故事，也以店家優惠響應線上行動支付，傳遞著線上至線下帶來生活便利性的宣導，極具寓教於樂的意義。

今年「板橋府中商圈」將舉辦一系列的精彩活動，讓民眾實際行動•由DressCode顯現眼中的城市色彩,拍下照片上傳FB打卡、抽獎及票選，從中參與共同形塑府中的多元個性，讓人重新發現「府中」不為人知的一面，顛覆你的想像,還有更多的活動即將上線•「板橋府中商圈」將以全新的色彩帶領一同發掘不一樣的城市新感受。

文 陳愛珠

工商時報

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