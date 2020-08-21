「基業長青創二代班」台北六期結業 奠基接班領導力

由財團法人商業發展研究院主辦，福琳基金會協辦的「基業長青創二代班」台北第六期日前舉辦結業式，這期共有16名學員參加，成員有來自餐飲、車業服務、生活時尚、長照、醫療器材等多面向服務產業，學員們正邁向接班挑戰的道路上，透過「基業長青創二代班」的一系列課程安排各匯聚一堂精進企業管理心法，完成順利接班任務。

「在後疫情時代，領導力決定生產力。」商研院董事長許添財對學員提出他的看法，他認為，生產力等於勞動力×科技力，想要成功一定要謹記此致勝關鍵才能在業界中脫穎而出。商研院院長謝龍發也分析，以往在企業界看到二代接班，有的成功，有的失敗，可見如何在守成之外，還能兼顧創新，是二代接班的考驗。此次『基業長青創二代課程』，提供參加的二代接班學員，了解每一次成功以及失敗的原因，進而往永續經營邁進。

商研院CDRI表示，國內服務業相較其他產業規模小，因此企業家二代在接班路程中的訓練需求將更多，商研院在經營模式、品牌行銷、成長策略、產業趨勢等領域皆能提供企業二代們專業諮詢，加上擔任班主任的商研院副院長王建彬已輔導近百位企業家二代的寶貴經驗帶領下，相信學員們獲益良多。

王建彬指出，為讓二代們了解產業發展趨勢且因應當下情事作出判斷，本次課程針對疫情發展的影響，講解5G、AI等數位趨勢分析，以作為企業未來在傳統轉型數位或遇到不同情況時的借鏡依據。此外大金蘇一仲董事長、COCO林家振總經理、舊振南品牌長、前王品集團戴勝益總裁等均將實際經驗所得分享與學員。

王建彬副院長同時指出商研院提供的是終身保固，歡迎二代隨時提出問題，將找專家一起解決。王建彬也表示將於近期內舉辦第七期二代班的招生。