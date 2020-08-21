台北國際自動化大展 德國工業創新吸睛 領袖雲集

德國工業4.0研討會 廠商熱烈參與

德國經濟貿易辦事處的服務執行單位-博智顧問有公司，於8月19日至22日，與具有全球領導性的德國企業齊聚「2020台北國際自動化工業大展」。德國經濟辦事處並於8月20日和台灣智慧機械推動辦公室共同舉辦「德國工業4.0研討會」，吸引業者熱烈參與。

8月19日舉辦的嘉賓導覽，由林百科處長介紹德國館給現場嘉賓，包含賴清德副總統、行政院蘇貞昌院長、科技部吳政忠部長與教育部劉孟奇政務次長等各部門代表、各國外館代表、公協會與業者代表。

德國經濟辦事處林百科處長主持「德國工業4.0研討會」。圖╱陳宗慶

「德國工業4.0研討會」由德國經濟辦事處處長林百科（Axel Limberg）主持，邀請經濟部工業局楊志清副局長、德國在台協會副處長施碧娜（Ms. Sabrina Schmidt-Koschella）致詞。演講嘉賓包括：台灣倍福王綏雋總經理、工研院機械系統研究所陳俊副組長、台灣開天傳動科技公司吳榮昌總經理、Precitec亞洲區林壯安經理、台灣西門子艾偉總裁暨執行長、台灣德國萊因工業服務與資訊安全陳建宇資深顧問。德國展商於研討會中，提供智能製造解決方案、分享他們對最新自動化技術發展的見解，並重點討論自動化解決方案和智能生產線如何提高台灣生產設備的效率。

經濟部工業局楊志清副局長，在「德國工業4.0研討會」致詞。圖╱陳宗慶

德國經濟辦事處林百科處長表示，新型冠狀肺炎疫情影響下，相當慶幸能如期參與「2020台北自動化大展」，此次將成為首屆B2B工業商展，也感謝11家德國企業加入該處主辦的德國館。

林百科處長也強調，工業4.0將是現代工業和未來繁榮的關鍵，用更低的成本達成個性化生產，自動化勢在必行。專注於電子和機械領域的台灣和德國是發展未來自動化解決方案並滿足市場需求的天作之合，為了促進這種交流，德國經濟辦事處規劃了「德國工業4.0研討會」，不僅為德國館增添風采，更讓優秀的德國和台灣製造商齊聚一堂。

德國在台協會副處長施碧娜，在「德國工業4.0研討會」致詞。圖╱陳宗慶

德國館於台北南港展覽館一館1樓的J至K區展出，占地面積將近320平方公尺。參展的11家德國展商在會展中呈現其最新的自動化及創新技術，包括：巴登符騰堡國際經濟與科技合作協會、德瑞孚股份有限公司、EUCHNER GmbH + Co. KG、廣生科技有限公司、台灣開天傳動科技有限公司、Peakboard GmbH、菲尼克斯有限公司、Precitec Optronik GmbH、欣毓股份有限公司、德國萊因技術監護顧問股份有限公司以及台灣旺科股份有限公司，現場參觀人潮絡繹不絕。