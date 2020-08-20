日立冷氣唯一連19年　勇奪業界最高榮譽白金獎

2020讀者文摘信譽品牌大調查20日名單出爐，日立冷氣勇奪業界唯一雙白金榮銜！冷氣蟬聯19年榮獲最高榮譽白金獎、日立除濕機連8年皆獲獎，且第3度拿下白金獎肯定；日立空氣清淨機也摘下第9年信譽品牌金獎，贏得消費者的肯定，讓日立冷氣傲人紀錄持續領先群倫。

日立冷氣不斷突破並創新，今年研發的產品以「智慧、節能、創新、環保、安全」五大產品核心發展概念，強化空調潔淨力，結合冷氣、除濕機與空氣清淨機，建構完整「日立空氣淨化網」，三者均可過濾PM2.5達99.9％，符合室內空氣品質三要素：溫度、濕度、清淨度，徹底作好全面把關，讓消費者能夠安心「享受幸福溫度．呼吸最好空氣」。

日立冷氣全新「尊榮系列」，同步日本尖端變頻技術，針對台灣氣候及消費者使用習性，結合「凍結洗淨、銅管防腐蝕、體感舒適」三大科技。業界領先「凍結洗淨」技術，可解決長久以來冷氣內部不易清理的困擾，現在只要一個按鍵，就可凍結、洗淨、再乾燥，徹底清潔熱交換器上的塵污，讓冷氣吹出的氣流更清新、更健康，冷氣定期「凍一凍」，乾淨又省電。

「銅管防腐蝕科技」為熱交換器兩側強化防腐蝕塗裝，可防護沼氣、硫磺、海風等侵蝕，讓冷氣更耐用；還有讓設定溫度成為體感溫度的「體感舒適科技」，精準控制室內溫度與濕度，可享受節能升級體驗。此外，「APP雲端智慧控」已為標準配備，帶領消費者進入雲端操控世代，享受空調新科技帶來的便利。日立冷氣強調節能、高效與耐用的產品特點，已備受嘉義及雲林縣市政府的肯定與青睞，為國中小學的學生裝設最好的冷氣。

今年3度奪下白金獎的日立除濕機，完美對應台灣潮濕氣候及空污的侵襲；清淨型除濕機搭載業界獨家無動力熱管循環系統，使用完善的分層清淨裝置可過濾髒空氣，並有效過濾甲醛、有害氣體等空氣危害，達到除濕、清淨一機雙效，省電第一。

全系列日本製造的日立空氣清淨機，採用不鏽鋼清淨抑菌系統，業界首創濾網自動清（UDP-K110），定時自動掃除濾網塵污，還能自動感測PM2.5，急速超大風量，廣域集塵，讓空間強力快淨，搭配抗過敏HEPA濾網、可水洗脫臭濾網，還有eco省電模式，時尚美型、易操作，並順利取得英國過敏協會認證，呈現出的生活品味，讓呼吸更健康。

日立冷氣在台深耕50餘年，秉持著「珍愛地球．深耕台灣」的企業願景，研發製造的空調產品屢次獲得各界肯定，為每個家庭提供高品質的空調產品，更持續從體育、公益和教育等多面向回饋台灣，希望發揮拋磚引玉的效果，為台灣創造幸福溫度。